6 продуктов, которые защитят от диабета. Список от диетолога

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что на резкие повышения глюкозы в крови хорошо влияют регулярные физические упражнения и правильное питание. Но есть дополнительные способы защититься от диабета, а именно — определённые виды продуктов.

Клетчатка (цельнозерновые крупы, зелёные овощи). Белок (яйца, мясо рыбы, курицы, индейки, кролика). Богатые хромом продукты (морепродукты, какао, чёрный шоколад, корица). Кисломолочные продукты. Полезные жиры (орехи, семечки, растительное и льняное масла, виноградные и горчичные косточки). Ягоды (клубника, малина, слива, черника, голубика, клюква).

А избегать стоит продуктов, содержащих крахмал вроде хлеба и каш быстрого приготовления. Не помогут и трансжиры, например, жареная картошка. Лучше картофель отварить и подать с овощами.

А что насчёт помидоров? Эндокринолог Губкина рассказала, можно ли диабетикам есть томаты и в каком виде они менее вредны.