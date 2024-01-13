6 продуктов, которые защитят от диабета. Список от диетолога
Получить сахарный диабет гораздо проще, чем кажется, а вот избавиться от него потом уже невозможно — только минимизировать воздействие на организм. Поэтому куда легче защититься от диабета сразу и просто не допустить его развития. Диетолог Соломатина рассказала, на какие продукты можно обратить внимание, чтобы не скакал сахар после каждого приёма пищи.
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что на резкие повышения глюкозы в крови хорошо влияют регулярные физические упражнения и правильное питание. Но есть дополнительные способы защититься от диабета, а именно — определённые виды продуктов.
- Клетчатка (цельнозерновые крупы, зелёные овощи).
- Белок (яйца, мясо рыбы, курицы, индейки, кролика).
- Богатые хромом продукты (морепродукты, какао, чёрный шоколад, корица).
- Кисломолочные продукты.
- Полезные жиры (орехи, семечки, растительное и льняное масла, виноградные и горчичные косточки).
- Ягоды (клубника, малина, слива, черника, голубика, клюква).
А избегать стоит продуктов, содержащих крахмал вроде хлеба и каш быстрого приготовления. Не помогут и трансжиры, например, жареная картошка. Лучше картофель отварить и подать с овощами.
А что насчёт помидоров? Эндокринолог Губкина рассказала, можно ли диабетикам есть томаты и в каком виде они менее вредны.