Здоровье
21:00, 03 октября 2023
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6 симптомов инсульта, которые ни с чем не спутаешь

Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое чревато серьёзными последствиями для всего организма, а нередко и смертью. Эта патология развивается настолько стремительно, что порой на спасение жизни человека есть буквально несколько минут. Шесть симптомов, которые точно указывают на инсульт и с которыми срочно нужно звонить в скорую, назвал терапевт Игорь Видяскин.

6 симптомов инсульта, которые ни с чем не спутаешь
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Вот признаки, по которым можно определить, что человека вот-вот разобьёт инсульт:

  • внезапная слабость или онемение в одной половине тела, чаще всего — в руке или ноге;
  • асимметрия лица: человек улыбается одной стороной, уголки губ с одной стороны рта опущены, верхнее веко на поражённой стороне не поднимается;
  • трудности с пониманием или произнесением слов;
  • двоение в глазах;
  • головокружение, потеря равновесия или трудности с координацией;
  • потеря сознания.

Если появились эти симптомы — немедленно вызывайте скорую. Чем быстрее оказать помощь пациенту с инсультом, тем вероятнее минимизировать последствия «удара», сказал врач изданию News.ru.

Кстати, недавно учёные выяснили неожиданную причину развития инсульта. Оказывается, на вероятность патологии влияет загрязнённый воздух. Как показало исследование, в течение пяти дней после воздействия смога у людей возрастал риск возникновения инсульта. Не спасла их даже маска.

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