6 симптомов инсульта, которые ни с чем не спутаешь

Вот признаки, по которым можно определить, что человека вот-вот разобьёт инсульт:

внезапная слабость или онемение в одной половине тела, чаще всего — в руке или ноге;

асимметрия лица: человек улыбается одной стороной, уголки губ с одной стороны рта опущены, верхнее веко на поражённой стороне не поднимается;

трудности с пониманием или произнесением слов;

двоение в глазах;

головокружение, потеря равновесия или трудности с координацией;

потеря сознания.

Если появились эти симптомы — немедленно вызывайте скорую. Чем быстрее оказать помощь пациенту с инсультом, тем вероятнее минимизировать последствия «удара», сказал врач изданию News.ru.

Кстати, недавно учёные выяснили неожиданную причину развития инсульта. Оказывается, на вероятность патологии влияет загрязнённый воздух. Как показало исследование, в течение пяти дней после воздействия смога у людей возрастал риск возникновения инсульта. Не спасла их даже маска.