6 симптомов инсульта, которые ни с чем не спутаешь
Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, которое чревато серьёзными последствиями для всего организма, а нередко и смертью. Эта патология развивается настолько стремительно, что порой на спасение жизни человека есть буквально несколько минут. Шесть симптомов, которые точно указывают на инсульт и с которыми срочно нужно звонить в скорую, назвал терапевт Игорь Видяскин.
Вот признаки, по которым можно определить, что человека вот-вот разобьёт инсульт:
- внезапная слабость или онемение в одной половине тела, чаще всего — в руке или ноге;
- асимметрия лица: человек улыбается одной стороной, уголки губ с одной стороны рта опущены, верхнее веко на поражённой стороне не поднимается;
- трудности с пониманием или произнесением слов;
- двоение в глазах;
- головокружение, потеря равновесия или трудности с координацией;
- потеря сознания.
Если появились эти симптомы — немедленно вызывайте скорую. Чем быстрее оказать помощь пациенту с инсультом, тем вероятнее минимизировать последствия «удара», сказал врач изданию News.ru.
Кстати, недавно учёные выяснили неожиданную причину развития инсульта. Оказывается, на вероятность патологии влияет загрязнённый воздух. Как показало исследование, в течение пяти дней после воздействия смога у людей возрастал риск возникновения инсульта. Не спасла их даже маска.