6 советов, как отрастить крепкие и здоровые ногти. БАДы не нужны
Многие замечают, что красивые ногти всегда делают внешний вид человека более ухоженным — и речь сейчас не только про девушек, но и парней. Тем более что для этого особенно и делать ничего не нужно — просто следить за питанием и изредка уделять внимание рукам. Ниже — 6 лайфхаков, которые помогут сохранить здоровье ногтей и отрастить их крепкими.
Красивые и ровные ногти актуальны всегда, но редко когда их можно получить просто так. За ними нужно постоянно ухаживать, потому что вырастают они довольно быстро — каждый месяц на 3 мм. Полностью ногти на руках обновляются за полгода, а на ногах — за год. Но это у здоровых людей, а если организм ослаблен, то и времени потребуется больше. Так как же отрастить ухоженные ногти?
Правильно питаться. Когда разговор заходит о здоровье, причём неважно чего именно, начинать нужно с питания. Именно от его качества и количества зависят те витамины и микроэлементы, которые поступают в организм и придают ему сил. Белок придаёт крепость ногтям, а кальций, железо и цинк делают их менее хрупкими.
Регулировать длину. Проблема многих девушек — хочется иметь длиннющие ногти, но они не только неудобны в повседневной жизни, но и опасны для здоровья ногтей. Простая физика — чем длиннее ноготь, тем сильнее нагрузка на его основание. Он может сломаться, причём где-нибудь на уровне пальца, а это очень болезненно. Поэтому отращивать ногти можно, но только до комфортной длины.
Не грызть ногти. Очевидно, что такая привычка делает ноготь ломким и вредит его здоровью. К тому же вид у погрызенных ногтей не самый презентабельный.
Увлажнять и питать нужно не только кожу рук, но и ногти — они в той же мере сталкиваются с неприятными условиями, например водой. Лучше купить хороший крем для питания и увлажнений и наносить его минимум раз в день, а хорошо бы — после каждого мытья рук.
Использовать масла для кутикулы и для укрепления ногтей. Вариантов применения у них масса, самый простой — втирать в кутикулу и ногти, так первая станет мягче, а вторые — крепче. А ещё масла ускоряют рост ногтей.
Правильно делать маникюр. Полировкой ногтей лучше не увлекаться, так можно сильно истончить ногтевую пластину. А кутикулу лучше не обрезать, она защищает ногтевой матрикс. Её можно просто аккуратно отодвинуть пушером.
На педикюр многие ходят в салоны красоты, но бывает и такое, что компетенции мастера ногтевого сервиса недостаточно и требуется подолог. Он занимается ногтями, когда есть грибок и другие повреждения, например трещины на стопе.