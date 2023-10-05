6 советов, как отрастить крепкие и здоровые ногти. БАДы не нужны

Красивые и ровные ногти актуальны всегда, но редко когда их можно получить просто так. За ними нужно постоянно ухаживать, потому что вырастают они довольно быстро — каждый месяц на 3 мм. Полностью ногти на руках обновляются за полгода, а на ногах — за год. Но это у здоровых людей, а если организм ослаблен, то и времени потребуется больше. Так как же отрастить ухоженные ногти?

Правильно питаться. Когда разговор заходит о здоровье, причём неважно чего именно, начинать нужно с питания. Именно от его качества и количества зависят те витамины и микроэлементы, которые поступают в организм и придают ему сил. Белок придаёт крепость ногтям, а кальций, железо и цинк делают их менее хрупкими. Регулировать длину. Проблема многих девушек — хочется иметь длиннющие ногти, но они не только неудобны в повседневной жизни, но и опасны для здоровья ногтей. Простая физика — чем длиннее ноготь, тем сильнее нагрузка на его основание. Он может сломаться, причём где-нибудь на уровне пальца, а это очень болезненно. Поэтому отращивать ногти можно, но только до комфортной длины. Не грызть ногти. Очевидно, что такая привычка делает ноготь ломким и вредит его здоровью. К тому же вид у погрызенных ногтей не самый презентабельный. Увлажнять и питать нужно не только кожу рук, но и ногти — они в той же мере сталкиваются с неприятными условиями, например водой. Лучше купить хороший крем для питания и увлажнений и наносить его минимум раз в день, а хорошо бы — после каждого мытья рук. Использовать масла для кутикулы и для укрепления ногтей. Вариантов применения у них масса, самый простой — втирать в кутикулу и ногти, так первая станет мягче, а вторые — крепче. А ещё масла ускоряют рост ногтей. Правильно делать маникюр. Полировкой ногтей лучше не увлекаться, так можно сильно истончить ногтевую пластину. А кутикулу лучше не обрезать, она защищает ногтевой матрикс. Её можно просто аккуратно отодвинуть пушером.

На педикюр многие ходят в салоны красоты, но бывает и такое, что компетенции мастера ногтевого сервиса недостаточно и требуется подолог. Он занимается ногтями, когда есть грибок и другие повреждения, например трещины на стопе.