7 привычек, которые убивают мозг. Печальные новости для ленивых

От многих болезней, которые приходят с возрастом, есть лекарства или хотя бы препараты, которые могут держать изменения в узде. Но вот со слабоумием такие фокусы не пройдут, и если мозг начинает деградировать, то тут уже ничего не попишешь. Поэтому важно следить за его здоровьем и не допускать повреждений, так что эксперты по деменции рассказали о вредных для мозга привычках.