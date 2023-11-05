7 привычек, которые убивают мозг. Печальные новости для ленивых
От многих болезней, которые приходят с возрастом, есть лекарства или хотя бы препараты, которые могут держать изменения в узде. Но вот со слабоумием такие фокусы не пройдут, и если мозг начинает деградировать, то тут уже ничего не попишешь. Поэтому важно следить за его здоровьем и не допускать повреждений, так что эксперты по деменции рассказали о вредных для мозга привычках.
Специалисты назвали 7 нездоровых привычек, которые негативно влияют на состояние мозга и вызывают его преждевременное старение.
- Фастфуд и полуфабрикаты становятся причиной микровоспалений в мозге, что ведёт дальше к различным заболеваниям.
- Малоподвижный образ жизни приводит к застою крови, мозг не снабжается кислородом в полной мере — и здравствуйте.
- Малое количество или вообще отсутствие работы и общения с людьми расслабляет мозг и нейронные связи, ведь не нужно думать, как всё успеть, решить проблемы и обработать тонны поступаемой информации.
- Ночная работа мешает глимфатической системе выносить весь мусор из мозга, который обычно и отвечает за деменцию. Активируется эта система только ночью.
- Постоянный стресс приводит к частому и высокому уровню кортизола в организме, а это влияет на мозг.
- Повышенное давление тоже влияет на работу мозга и его когнитивные функции.
- Отсутствие обучения также расслабляет мозг, и новые нейронные связи просто не образуются.
Оказывается, что курение, ожирение и диабет повышают риск развития деменции на 60%, отсутствие физических упражнений — на 40%, а загрязнение воздуха — на 10%. И для здоровья мозга хорошо бы выполнять эти 10 упражнений, тем более что они много времени не занимают.