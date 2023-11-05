Здоровье
01:00, 05 ноября 2023
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7 привычек, которые убивают мозг. Печальные новости для ленивых

От многих болезней, которые приходят с возрастом, есть лекарства или хотя бы препараты, которые могут держать изменения в узде. Но вот со слабоумием такие фокусы не пройдут, и если мозг начинает деградировать, то тут уже ничего не попишешь. Поэтому важно следить за его здоровьем и не допускать повреждений, так что эксперты по деменции рассказали о вредных для мозга привычках.

7 привычек, которые убивают мозг. Печальные новости для ленивых
© Erik Mclean / Unsplash

Специалисты назвали 7 нездоровых привычек, которые негативно влияют на состояние мозга и вызывают его преждевременное старение.

  1. Фастфуд и полуфабрикаты становятся причиной микровоспалений в мозге, что ведёт дальше к различным заболеваниям.
  2. Малоподвижный образ жизни приводит к застою крови, мозг не снабжается кислородом в полной мере — и здравствуйте.
  3. Малое количество или вообще отсутствие работы и общения с людьми расслабляет мозг и нейронные связи, ведь не нужно думать, как всё успеть, решить проблемы и обработать тонны поступаемой информации.
  4. Ночная работа мешает глимфатической системе выносить весь мусор из мозга, который обычно и отвечает за деменцию. Активируется эта система только ночью.
  5. Постоянный стресс приводит к частому и высокому уровню кортизола в организме, а это влияет на мозг.
  6. Повышенное давление тоже влияет на работу мозга и его когнитивные функции.
  7. Отсутствие обучения также расслабляет мозг, и новые нейронные связи просто не образуются.

Оказывается, что курение, ожирение и диабет повышают риск развития деменции на 60%, отсутствие физических упражнений — на 40%, а загрязнение воздуха — на 10%. И для здоровья мозга хорошо бы выполнять эти 10 упражнений, тем более что они много времени не занимают.

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