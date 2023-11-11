Здоровье
21:00, 11 ноября 2023
1 мин.

7 продуктов, которые помогут одолеть бессонницу. «Самая русская ягода» среди них

Жители больших городов традиционно испытывают сильный ежедневный стресс, но это не значит, что люди в деревнях не нервничают. Переживают все, и по разным поводам, а это нередко сказывается на качестве сна. Оказывается, наладить циркадные ритмы и справиться с бессонницей могут некоторые продукты, которые человеку просто нужно добавить в свой рацион. Перечислила и подробно о них рассказала врач-диетолог Молли Хембри.

7 продуктов, которые помогут одолеть бессонницу. «Самая русская ягода» среди них
© freepik/stockking

  • Вишня. Она содержит главный гормон сна — мелатонин. Людям, которые хотят спать дольше и не просыпаться среди ночи, неплохо бы выпивать на ночь вишнёвый сок. Правда лучше не из пакета. В нём слишком много сахара, который может взбудоражить и навредить.

  • Киви. Благодаря высокому содержанию клетчатки благотворно действует не только на работу ЖКТ, но и на качество ночного сна. Доктор рекомендует есть этот сочный плод в течение четырёх недель, чтобы увидеть результат.

  • Индейка. В мясе этой птицы есть аминокислота триптофан, которая нормализует цикл сна и бодрствования.

  • Лосось. Красная рыба благодаря жирным кислотам омега-3 не только улучшает сон, но и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

  • Молочные продукты. Они помогают хорошо засыпать и просыпаться благодаря содержанию белка альфа-лактальбумина.

  • Тыквенные семечки. Этот продукт полон магния, который успокаивает нервы и, соответственно, делает сон более продолжительным.

  • Помидоры. В них, как и в вишне, есть мелатонин, а также ликопин, который позволяет спать дольше. Для профилактики бессонницы томаты нужно есть за два часа до сна.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.