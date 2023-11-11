7 продуктов, которые помогут одолеть бессонницу. «Самая русская ягода» среди них

Вишня. Она содержит главный гормон сна — мелатонин. Людям, которые хотят спать дольше и не просыпаться среди ночи, неплохо бы выпивать на ночь вишнёвый сок. Правда лучше не из пакета. В нём слишком много сахара, который может взбудоражить и навредить.

Киви. Благодаря высокому содержанию клетчатки благотворно действует не только на работу ЖКТ, но и на качество ночного сна. Доктор рекомендует есть этот сочный плод в течение четырёх недель, чтобы увидеть результат.

Индейка. В мясе этой птицы есть аминокислота триптофан, которая нормализует цикл сна и бодрствования.

Лосось. Красная рыба благодаря жирным кислотам омега-3 не только улучшает сон, но и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Молочные продукты. Они помогают хорошо засыпать и просыпаться благодаря содержанию белка альфа-лактальбумина.

Тыквенные семечки. Этот продукт полон магния, который успокаивает нервы и, соответственно, делает сон более продолжительным.