7 способов поднять тестостерон без химии
Примерно с 35 лет организм мужчины начинает снижать выработку тестостерона. Недостаток мужского гормона опасен не только снижением сексуального желания. Из-за дефицита увядают мышцы, быстро набирается вес, страдают сердце и сосуды. Чтобы яички продолжали без устали производить тестостерон, нужно кое-что изменить в свой жизни. Что именно — объяснил врач-уролог Руслан Гасанов.
От тестостерона зависит качество и продолжительность жизни. Мужики с нормальным уровнем гормона в крови живут дольше тех, у кого он сильно ниже нормы.
Врач Руслан Гасанов в беседе с «Медикфорумом» назвал 7 способов поднять тестостерон без химии:
Устраивайте интервальные тренировки. Занимайтесь 3 раза в неделю по 20 мин. Силовые упражнения нужно чередовать с тренировками на выносливость. Это позволит поднять тестостерон на 40%.
Сделайте живот площе. Жир в середине тела превращает тестостерон в женский половой гормон эстрадиол.
Снизьте дневной калораж. Отказ от углеводов из белой муки и сахара вечером существенно поднимает тестостерон по утрам.
Восполните нехватку витамина D. Учёные пока точно не понимают, почему дефицит витамина D снижает уровень тестостерона.
Попробуйте «тестостероновую диету». Нужно есть больше овсянки и брокколи, добавить в рацион шпинат, салат, капусту, орехи, конопляное и сафлоровое масло.
Высыпайтесь и снижайте стресс. Недостаток сна и слишком сильный психологический стресс заставляют организм вырабатывать больше гормонов стресса, таких как кортизол.
Следите за осанкой. Нужно сидеть, скрестив руки за головой, вытянув верхнюю часть тела и разведя ступни в стороны или раздвинув ноги. Есть исследования, которые показывают, что у мужчин, сидящих в такой позе, тестостерон выше, чем у сутулящихся.
Только не переусердствуйте с сидением на одном месте. Ранее учёные выяснили, как сидячий образ жизни влияет на сердце.