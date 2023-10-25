От тестостерона зависит качество и продолжительность жизни. Мужики с нормальным уровнем гормона в крови живут дольше тех, у кого он сильно ниже нормы.

Врач Руслан Гасанов в беседе с «Медикфорумом» назвал 7 способов поднять тестостерон без химии:

Устраивайте интервальные тренировки. Занимайтесь 3 раза в неделю по 20 мин. Силовые упражнения нужно чередовать с тренировками на выносливость. Это позволит поднять тестостерон на 40%.

Сделайте живот площе. Жир в середине тела превращает тестостерон в женский половой гормон эстрадиол.

Снизьте дневной калораж. Отказ от углеводов из белой муки и сахара вечером существенно поднимает тестостерон по утрам.

Восполните нехватку витамина D. Учёные пока точно не понимают, почему дефицит витамина D снижает уровень тестостерона.

Попробуйте «тестостероновую диету». Нужно есть больше овсянки и брокколи, добавить в рацион шпинат, салат, капусту, орехи, конопляное и сафлоровое масло.

Высыпайтесь и снижайте стресс. Недостаток сна и слишком сильный психологический стресс заставляют организм вырабатывать больше гормонов стресса, таких как кортизол.

Следите за осанкой. Нужно сидеть, скрестив руки за головой, вытянув верхнюю часть тела и разведя ступни в стороны или раздвинув ноги. Есть исследования, которые показывают, что у мужчин, сидящих в такой позе, тестостерон выше, чем у сутулящихся.

Только не переусердствуйте с сидением на одном месте. Ранее учёные выяснили, как сидячий образ жизни влияет на сердце.