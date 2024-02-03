Опубликовано 03 февраля 2024, 09:20
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8 главных признаков неизлечимого заболевания суставов. Проверяем себя по списку
Многие недооценивают ревматоидный артрит, предполагая, что простую проблему с суставами ещё как-то пережить можно. Однако на самом деле это аутоиммунное хроническое заболевание негативно влияет на многие органы и системы в организме, превращая жизнь в кошмар, особенно если его запустить. А как РА побыстрее обнаружить, рассказала терапевт Лапа.
По словам терапевта Людмилы Лапы, опознать ревматоидный артрит можно по 8 признакам:
- утомляемости;
- небольшому повышению температуры тела;
- резкому похудению;
- увеличению лимфоузлов;
- тугоподвижности;
- болезненности в суставах;
- припухлости суставов;
- покраснению суставов.
Если запустить РА, то он начнёт бить не только по суставам, но и по нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой системам. При этом лечение включает в себя не только препараты. Учёные выяснили, что против артрита хорошо помогает йога, и для этого не обязательно сворачиваться в бублик.