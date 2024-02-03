8 главных признаков неизлечимого заболевания суставов. Проверяем себя по списку

По словам терапевта Людмилы Лапы, опознать ревматоидный артрит можно по 8 признакам:

утомляемости;

небольшому повышению температуры тела;

резкому похудению;

увеличению лимфоузлов;

тугоподвижности;

болезненности в суставах;

припухлости суставов;

покраснению суставов.

Если запустить РА, то он начнёт бить не только по суставам, но и по нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой системам. При этом лечение включает в себя не только препараты. Учёные выяснили, что против артрита хорошо помогает йога, и для этого не обязательно сворачиваться в бублик.