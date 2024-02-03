Здоровье
Опубликовано 03 февраля 2024, 09:20
1 мин.

8 главных признаков неизлечимого заболевания суставов. Проверяем себя по списку

Многие недооценивают ревматоидный артрит, предполагая, что простую проблему с суставами ещё как-то пережить можно. Однако на самом деле это аутоиммунное хроническое заболевание негативно влияет на многие органы и системы в организме, превращая жизнь в кошмар, особенно если его запустить. А как РА побыстрее обнаружить, рассказала терапевт Лапа.
8 главных признаков неизлечимого заболевания суставов. Проверяем себя по списку
© Towfiqu barbhuiya / Unsplash

По словам терапевта Людмилы Лапы, опознать ревматоидный артрит можно по 8 признакам:

  • утомляемости;
  • небольшому повышению температуры тела;
  • резкому похудению;
  • увеличению лимфоузлов;
  • тугоподвижности;
  • болезненности в суставах;
  • припухлости суставов;
  • покраснению суставов.

Если запустить РА, то он начнёт бить не только по суставам, но и по нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой системам. При этом лечение включает в себя не только препараты. Учёные выяснили, что против артрита хорошо помогает йога, и для этого не обязательно сворачиваться в бублик.

Автор:Ника Белова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.