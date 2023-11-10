8 правил, которые помогут дожить до глубокой старости. Их лучше записать

Критерии здорового организма, способного вытерпеть все тяготы жизни и лишения, уже обсуждались и ранее, но теперь учёные подтвердили, что правила действительно работают. Что нужно делать, чтобы стать долгожителем?

Разнообразно и сбалансированно питаться и убрать из рациона переработанные продукты, алкоголь и сахар. Вести активный образ жизни и заниматься не менее 2,5 часа в неделю интенсивными упражнениями. Отказаться от курения. Спать в среднем 7–9 часов в сутки. Стремиться к нормальному весу с индексом массы тела от 18,5 до 25. Если он уже есть, то нужно потерять 3–5% имеющегося веса. Следить за холестерином, уровень плохого холестерина должен быть ниже 100. Контролировать уровень сахара в крови, натощак он должен быть менее 100 мг/дл. Следить за давлением, систолическое должно быть менее 120 мм рт. ст., а диастолическое — менее 80 мм рт. ст.

При этом специалист советовал не копировать слепо привычки долгожителей, чтобы дотянуть до 100 лет. Оказывается, за такие солидные цифры отвечает особый ген, который есть всего у 2% людей. Но это не значит, что нельзя продлить свою жизнь благодаря полезным советам. Просто на 150 лет надеяться заранее не стоит.