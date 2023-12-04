Здоровье
13:20, 04 декабря 2023
1 мин.

Аллергикам рассказали, чем можно заменить мандарины

Мандарины — неотъемлемый атрибут Нового года. Тяжелее всего приходится в это время людям с аллергией на цитрусовые. Они вынуждены смотреть, как другие поглощают эти фрукты килограммами (хотя так нельзя делать никому), и молча завидовать. На самом деле существуют не менее вкусные и полезные альтернативы новогодним цитрусовым, рассказала главный врач, аллерголог клиники «Будь здоров» в Каменске-Уральском Яна Болотова.

Аллергикам рассказали, чем можно заменить мандарины
© Freepik

Аллергия может быть как на сами мандарины, так и на вещества, которыми их обрабатывают, чтобы они дольше хранились, отметила врач. Проявляется она по-разному — от высыпаний на коже до болей в желудке.

Аллергикам важно знать: если у вас есть реакция хотя бы на один цитрусовый, скорее всего, она будет и на другие. Так что, прежде чем пробовать эти фрукты, лучше проконсультироваться с врачом.

Или можно просто отказаться от них в пользу других вкусных и полезных альтернатив, таких как клубника, голубика, черника, яблоко, груша, хурма, персик, абрикос, сказала Болотова изданию «Доктор Питер». Но даже тем, у кого нет аллергии на мандарины, щёлкать их как семечки нельзя. Почитайте советы эндокринолога о том, сколько мандаринов можно съесть за день, и вы точно удивитесь.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.