Аллергикам рассказали, чем можно заменить мандарины

Аллергия может быть как на сами мандарины, так и на вещества, которыми их обрабатывают, чтобы они дольше хранились, отметила врач. Проявляется она по-разному — от высыпаний на коже до болей в желудке.

Аллергикам важно знать: если у вас есть реакция хотя бы на один цитрусовый, скорее всего, она будет и на другие. Так что, прежде чем пробовать эти фрукты, лучше проконсультироваться с врачом.

Или можно просто отказаться от них в пользу других вкусных и полезных альтернатив, таких как клубника, голубика, черника, яблоко, груша, хурма, персик, абрикос, сказала Болотова изданию «Доктор Питер». Но даже тем, у кого нет аллергии на мандарины, щёлкать их как семечки нельзя. Почитайте советы эндокринолога о том, сколько мандаринов можно съесть за день, и вы точно удивитесь.