Здоровье
Опубликовано 07 февраля 2024, 14:50
1 мин.

Американец почти месяц ест сырую курицу. Зачем такой эксперимент над собой

Американец Джон прославился в Сети благодаря своему авторскому эксперименту — с 19 января он питается сырой курицей. Каждый день мужчина удивляет подписчиков видео процесса и собирается остановиться, только когда заболеет. И у Джона, сделавшего себя подопытным, есть все шансы на это. Тем не менее пока с ним всё хорошо. Подробности необычной истории рассказал журнал People.
Американец почти месяц ест сырую курицу. Зачем такой эксперимент над собой
© Freepik/jcomp

Джон назвал свою задумку «Эксперимент с сырой курицей». Особенность в том, в рационе не просто курица — мужчина добавляет к ней разные ингредиенты, чтобы воспроизвести привычные всем блюда для приготовления в духовке. Правда, он на это время не тратит.

Зачем американец всё это придумал? Не только чтобы проверить, на сколько его хватит. Ещё, по его словам, это тот контент, который он хотел бы смотреть сам.

Наблюдатели, конечно, переживают за здоровье Джона, но экспериментатор относится к рискам с оптимизмом. Надеется, что покупка органической курицы его обезопасит, а если и заболеет, то симптомы ограничатся поносом и лёгкой болью в животе.

Пока проблем со здоровьем не было, но риск всё ещё остаётся. Авторитетные организации по контролю и профилактике заболеваний не зря предупреждают, что сырая курица может быть заражена бактериями и ежегодно около миллиона человек заболевают из-за её употребления.

Чем это может обернуться, можно прочитать здесь.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.