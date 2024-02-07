Американец почти месяц ест сырую курицу. Зачем такой эксперимент над собой

Джон назвал свою задумку «Эксперимент с сырой курицей». Особенность в том, в рационе не просто курица — мужчина добавляет к ней разные ингредиенты, чтобы воспроизвести привычные всем блюда для приготовления в духовке. Правда, он на это время не тратит.

Зачем американец всё это придумал? Не только чтобы проверить, на сколько его хватит. Ещё, по его словам, это тот контент, который он хотел бы смотреть сам.

Наблюдатели, конечно, переживают за здоровье Джона, но экспериментатор относится к рискам с оптимизмом. Надеется, что покупка органической курицы его обезопасит, а если и заболеет, то симптомы ограничатся поносом и лёгкой болью в животе.

Пока проблем со здоровьем не было, но риск всё ещё остаётся. Авторитетные организации по контролю и профилактике заболеваний не зря предупреждают, что сырая курица может быть заражена бактериями и ежегодно около миллиона человек заболевают из-за её употребления.

Чем это может обернуться, можно прочитать здесь.