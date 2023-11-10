Апельсины не для всех. 3 веские причины остерегаться цитрусовых, если вам за 50

Один из недостатков цитрусовых — высокая алергенность. А людям старшего и среднего возраста особенно сложно противостоять аллергическим процессам, отметила диетолог. Так что с цитрусовыми стоит быть начеку.

Если у человека в старшем возрасте есть предрасположенность к сахарному диабету, цитрусовые, увы, тоже не для него. Во всяком случае, сладкие цитрусовые. Клетчатка компенсирует сахар только частично, поэтому возможны резкие скачки его показателей, предупредила Соломатина.

А ещё цитрусовые могут спровоцировать обострение гастрита или язвы, а также вызвать боль или изжогу. Всё потому, что в них есть кислота, стимулирующая работу желудка, сказала диетолог «Вечерней Москве».

Учёные всего мира бьются над тем, чтобы если не создать эликсир вечной молодости, то хотя бы замедлить процесс старения. Недавно появилась новая гипотеза о том, как отодвинуть старость и её влияние на организм. Это связано с едой.