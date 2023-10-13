Арендаторы стареют быстрее собственников жилья. Необычное исследование
Учёные из Великобритании и Австралии провели интересное исследование. Они решили выяснить, кто быстрее стареет: арендаторы жилья или собственники. Добровольцы прошли опрос и сдали образцы крови. Исследователи изучили их и пришли к выводу, что старение наступало раньше у арендаторов. Процесс развивался быстрее у живших в неблагополучном районе и у пропускавших плату за аренду.
В исследовании участвовали 1420 человек. Их разделили на две группы: арендующие дом или квартиру и уже имеющие собственное жильё. Результаты работы опубликовал журнал BMJ.
«Мы обнаружили, что проживание в частном арендованном доме связано с более быстрым биологическим старением», — говорится в публикации.
Виной всему стрессы, связанные со съёмом жилья. Старение наступало раньше у тех арендаторов, у кого были просрочки по арендной плате и кто жил в экологически загрязнённых районах.
Как учёные определяли, кто состарился раньше? Они изучили изменения в метилировании ДНК. Процесс метилирования, предположительно, связан со старением и возрастными заболеваниями, хотя до конца эта связь не изучена.
Считается также, что изменения в метилировании ДНК могут быть обратимыми — на них можно повлиять лечением или изменением образа жизни.
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