Арендаторы стареют быстрее собственников жилья. Необычное исследование

В исследовании участвовали 1420 человек. Их разделили на две группы: арендующие дом или квартиру и уже имеющие собственное жильё. Результаты работы опубликовал журнал BMJ.

«Мы обнаружили, что проживание в частном арендованном доме связано с более быстрым биологическим старением», — говорится в публикации.

Виной всему стрессы, связанные со съёмом жилья. Старение наступало раньше у тех арендаторов, у кого были просрочки по арендной плате и кто жил в экологически загрязнённых районах.

Как учёные определяли, кто состарился раньше? Они изучили изменения в метилировании ДНК. Процесс метилирования, предположительно, связан со старением и возрастными заболеваниями, хотя до конца эта связь не изучена.

Считается также, что изменения в метилировании ДНК могут быть обратимыми — на них можно повлиять лечением или изменением образа жизни.

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