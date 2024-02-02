Опубликовано 02 февраля 2024, 03:00
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Астрономы рассказали, ждать ли магнитных бурь в феврале
Учёные уже давно предупреждали, что солнечная активность пару лет будет расти. Пика она достигнет в 2025 году, хотя некоторые прогнозируют, что это произойдёт уже в середине 2024-го. В любом случае пока вспышки на Солнце будут происходить почти каждый месяц. А это значит, что метеозависимым людям надо готовиться к магнитным бурям. Стоит ли ждать их в феврале, рассказали специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Прогноз на второй месяц года получился оптимистичным. Учёные полагают, что геомагнитная активность почти весь месяц будет в пределах «зелёной зоны».
Ни магнитных бурь, ни даже затяжных волнений магнитосферы пока в прогнозе нет. Лишь 26 февраля ожидается всплеск активности, но он будет небольшим, привело прогноз учёных издание «Доктор Питер».
Ранее учёный рассказал, когда ждать максимума солнечной активности и магнитных бурь в 2024 году.