Астрономы рассказали, ждать ли магнитных бурь в феврале

Прогноз на второй месяц года получился оптимистичным. Учёные полагают, что геомагнитная активность почти весь месяц будет в пределах «зелёной зоны».

Ни магнитных бурь, ни даже затяжных волнений магнитосферы пока в прогнозе нет. Лишь 26 февраля ожидается всплеск активности, но он будет небольшим, привело прогноз учёных издание «Доктор Питер».

Ранее учёный рассказал, когда ждать максимума солнечной активности и магнитных бурь в 2024 году.