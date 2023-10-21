Австралийцев предупредили о нашествии ядовитых пауков. Без антидота шансов мало

По данным Daily Mail, население восточного побережья Австралии уже предупредили, что у этих пауков начинается сезон размножения. Самцы выходят из своих гнёзд на поиски самок и начинают обустраивать новые жилища. Под угрозой оказались жители штата Новый Южный Уэльс.

Австралийцев предупредили, что эти пауки могут массово заявиться во дворы или дома. Особенно им интересны тёмные места с высокой влажностью. Так что стоит быть повнимательнее в ванной и туалете. Отмечается, что яд этих насекомых очень токсичен. Антидот для спасения нужно ввести в течение 15 минут. Иначе последствия могут быть необратимыми.

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