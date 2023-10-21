Здоровье
10:20, 21 октября 2023
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Австралийцев предупредили о нашествии ядовитых пауков. Без антидота шансов мало

Многие люди совершенно по понятным причинам недолюбливают ту почти незаметную часть природы, которая летает, ползает, жужжит и норовит укусить. Если это банальный комар, то много хлопот он вряд ли доставит. А вот со змеёй дело будет обстоять куда хуже. В Австралии, где кусачей живности гораздо больше, чем в наших широтах, ситуация посерьёзнее — там началось нашествие опасных сиднейских воронковых пауков.

Австралийцев предупредили о нашествии ядовитых пауков. Без антидота шансов мало
© Umesh Soni / Unsplash

По данным Daily Mail, население восточного побережья Австралии уже предупредили, что у этих пауков начинается сезон размножения. Самцы выходят из своих гнёзд на поиски самок и начинают обустраивать новые жилища. Под угрозой оказались жители штата Новый Южный Уэльс.

Австралийцев предупредили, что эти пауки могут массово заявиться во дворы или дома. Особенно им интересны тёмные места с высокой влажностью. Так что стоит быть повнимательнее в ванной и туалете. Отмечается, что яд этих насекомых очень токсичен. Антидот для спасения нужно ввести в течение 15 минут. Иначе последствия могут быть необратимыми.

Таких пауков в России нет, но зато у нас есть своя кусачая альтернатива. Тут можно узнать, кто такая лосиная муха и чем она опасна.

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