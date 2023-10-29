Бабушкины рецепты, которые реально работают: 9 способов избавиться от запора

По словам терапевта Ирины Андреевой, запор — дело не смертельное, но очень неприятное по многим причинам. Всегда можно воспользоваться каким-нибудь лекарством, вот только со временем они перестают работать. А народные средства эффективны всегда. Например:

Вода. Утром после пробуждения нужно выпить стакан тёплой воды с разведённой в нём чайной ложкой меда. Можно налить и холодной воды, но если желудок больной, то будет неприятно. Масло. Перед завтраком стоит выпить столовую ложку растительного масла (оливкового, льняного или конопляного). Сливовый сок. Чернослив замочите на ночь в воде, а утром выпейте и заешьте ягодами. Инжирный сок. Делать его точно так же, как и сливовый. Йогурт с овсянкой хорошо пойдёт на завтрак. Подойдут и другие пробиотики с бифидобактериями. Молочный сахар, или лактоза, разводите в воде и пейте. Но если есть непереносимость лактозы, то этот способ не для вас. Измельчённую шелуху семян подорожника добавляйте в воду и пейте, граммовка — чайная ложка семян на 250 мл воды. Они ещё помогают снизить холестерин и сбросить вес. Пюре из яблок и груш — в них полно особой клетчатки. Массаж живота — круговыми движениями по часовой стрелке.

Чтобы предотвратить запоры в будущем, нужно:

выпивать не менее 1,5 л жидкости (а лучше больше);

съедать 30 г клетчатки в день;

заниматься спортом, особенно подойдут бег трусцой, плавание, езда на велосипеде и гимнастика.

Врачи не рекомендуют надолго задерживаться на унитазе, особенно если все дела уже сделаны, а единственное, что держит на горшке, — недочитанная статья в телефоне. Организм на автомате продолжает тужиться, а это может привести к геморрою.