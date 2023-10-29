Бабушкины рецепты, которые реально работают: 9 способов избавиться от запора
Есть такие проблемы, которые не очень-то принято обсуждать с друзьями и знакомыми, а избавиться от них очень хочется — и тут на помощь приходит интернет. В нём легко найти способы избавиться от запора, вот только будут ли они работать и будут ли они безопасны в итоге, непонятно. И терапевт Андреева рассказала, как реально можно исправить положение.
По словам терапевта Ирины Андреевой, запор — дело не смертельное, но очень неприятное по многим причинам. Всегда можно воспользоваться каким-нибудь лекарством, вот только со временем они перестают работать. А народные средства эффективны всегда. Например:
- Вода. Утром после пробуждения нужно выпить стакан тёплой воды с разведённой в нём чайной ложкой меда. Можно налить и холодной воды, но если желудок больной, то будет неприятно.
- Масло. Перед завтраком стоит выпить столовую ложку растительного масла (оливкового, льняного или конопляного).
- Сливовый сок. Чернослив замочите на ночь в воде, а утром выпейте и заешьте ягодами.
- Инжирный сок. Делать его точно так же, как и сливовый.
- Йогурт с овсянкой хорошо пойдёт на завтрак. Подойдут и другие пробиотики с бифидобактериями.
- Молочный сахар, или лактоза, разводите в воде и пейте. Но если есть непереносимость лактозы, то этот способ не для вас.
- Измельчённую шелуху семян подорожника добавляйте в воду и пейте, граммовка — чайная ложка семян на 250 мл воды. Они ещё помогают снизить холестерин и сбросить вес.
- Пюре из яблок и груш — в них полно особой клетчатки.
- Массаж живота — круговыми движениями по часовой стрелке.
Чтобы предотвратить запоры в будущем, нужно:
- выпивать не менее 1,5 л жидкости (а лучше больше);
- съедать 30 г клетчатки в день;
- заниматься спортом, особенно подойдут бег трусцой, плавание, езда на велосипеде и гимнастика.
Врачи не рекомендуют надолго задерживаться на унитазе, особенно если все дела уже сделаны, а единственное, что держит на горшке, — недочитанная статья в телефоне. Организм на автомате продолжает тужиться, а это может привести к геморрою.