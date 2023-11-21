Беда пришла откуда не ждали. Блогерша чуть не умерла из-за ароматических свечей

Как сообщила New York Post, блогерша Эми Мур как-то раз зажгла у себя в комнате сразу пять ароматических свечей и горели они у неё на протяжении 10 часов. Когда девушка отправилась спать, то почувствовала слабость и недомогание. Будто её тело падает, как будто сознание разделилось надвое, вспоминает она. Мур также ощущала головокружение, одышку и боль в груди. Родители отвезли её в больницу, где врачи и выяснили, что она отравилась угарным газом.

Несколько часов ей пришлось провести с кислородным аппаратом. Мур стало лучше, и сейчас с ней уже всё хорошо.

В этом случае трагедии не произошло, а вот в Турции семейная пара после отравления всё-таки не выжила. Муж с женой отдыхали в отеле, и в соседнем с ними номере решили потравить клопов. Погибли не только насекомые.