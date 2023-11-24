Бей, беги или тревожься. Психолог рассказала, как отличить тревогу от страха
Страх и тревога — две разные эмоции, которые часто путают. Меж тем между ними много отличий, а знание, что есть что, помогает правильно реагировать на чувства. Клинический психолог Анастасия Наталевич, старший психолог Клиники доктора Исаева рассказала, как отличить страх от тревоги как эти эмоции воздействуют на организм.
По словам клинического психолога, страх возникает в ответ на реальную угрозу или опасность, имеет конкретный объект и направлен на источник опасности. Это естественная биологическая реакция, которая помогает человеку защититься от опасности. Ощущается как беспокойство или душевное смятение, холодок\жар по телу или давящее чувство где-то в районе живота. Эти симптомы часто проходят после того, как опасность минует.
Тревога, в свою очередь, является обобщенным, несфокусированным чувством беспокойства и часто связана с будущим. Она может быть как кратковременной, так и длительной и не связана с какой-то конкретной опасностью. Часто сопровождается мышечным напряжением, усталостью, неспособностью отдышаться и с проблемами с концентрацией внимания.
Воздействие страха и тревоги на организм человека также различно. Страх может мобилизовать ресурсы для действия, но также может привести к стрессу и истощению в долгосрочной перспективе. Тревога, которая является более длительным состоянием, приводит к хроническому стрессу и проблемам со сном, а также может привести к дезадаптации, отметила психолог
Отличительной чертой страха является его предметность, а отличительной чертой тревоги — её абстрактность и неопределённость. Поэтому важно уметь отличать одну эмоцию от другой, чтобы правильно реагировать на возникающие чувства и эффективно справляться с ними.