Бей, беги или тревожься. Психолог рассказала, как отличить тревогу от страха

По словам клинического психолога, страх возникает в ответ на реальную угрозу или опасность, имеет конкретный объект и направлен на источник опасности. Это естественная биологическая реакция, которая помогает человеку защититься от опасности. Ощущается как беспокойство или душевное смятение, холодок\жар по телу или давящее чувство где-то в районе живота. Эти симптомы часто проходят после того, как опасность минует.

Тревога, в свою очередь, является обобщенным, несфокусированным чувством беспокойства и часто связана с будущим. Она может быть как кратковременной, так и длительной и не связана с какой-то конкретной опасностью. Часто сопровождается мышечным напряжением, усталостью, неспособностью отдышаться и с проблемами с концентрацией внимания.

Воздействие страха и тревоги на организм человека также различно. Страх может мобилизовать ресурсы для действия, но также может привести к стрессу и истощению в долгосрочной перспективе. Тревога, которая является более длительным состоянием, приводит к хроническому стрессу и проблемам со сном, а также может привести к дезадаптации, отметила психолог

Отличительной чертой страха является его предметность, а отличительной чертой тревоги — её абстрактность и неопределённость. Поэтому важно уметь отличать одну эмоцию от другой, чтобы правильно реагировать на возникающие чувства и эффективно справляться с ними.