Белковая диета оказалась путём к диабету
Люди, которые сидят на высокобелковой диете (обычно это спортсмены и худеющие), рискуют серьёзно ухудшить свой обмен веществ. К такому выводу пришли учёные из Висконсинского университета в США. В эксперименте на мышах они выявили связь между таким питанием и развитием сахарного диабета. Особенно диета навредит тем, кто не занимается спортом, говорится в статье, опубликованной в журнале eLife.
В эксперименте учёные разделили грызунов на две группы. Первую посадили на диету с высоким содержанием белка, вторую — на низкобелковую. Помимо диеты, мышей из первой группы регулярно заставляли тренироваться — три раза в неделю они таскали тележку с грузом.
Спустя 3 месяца мыши из первой группы набрали избыточную жировую массу. К тому же у них ухудшилась чувствительность к инсулину, что характерно для сахарного диабета.
По словам учёных, если при такой диете не заниматься спортом, вред будет ещё сильнее. Так что, чтобы не заболеть диабетом на высокобелковой диете, нужно или сокращать потребление белка, или повысить физические нагрузки, заключили они.
Ранее исследователи из Кембриджского университета и Университета Глазго подсчитали, сколько лет жизни отнимает у людей диабет. Цифры получились внушительные.