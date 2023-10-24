Белковая диета оказалась путём к диабету

В эксперименте учёные разделили грызунов на две группы. Первую посадили на диету с высоким содержанием белка, вторую — на низкобелковую. Помимо диеты, мышей из первой группы регулярно заставляли тренироваться — три раза в неделю они таскали тележку с грузом.

Спустя 3 месяца мыши из первой группы набрали избыточную жировую массу. К тому же у них ухудшилась чувствительность к инсулину, что характерно для сахарного диабета.

По словам учёных, если при такой диете не заниматься спортом, вред будет ещё сильнее. Так что, чтобы не заболеть диабетом на высокобелковой диете, нужно или сокращать потребление белка, или повысить физические нагрузки, заключили они.

Ранее исследователи из Кембриджского университета и Университета Глазго подсчитали, сколько лет жизни отнимает у людей диабет. Цифры получились внушительные.