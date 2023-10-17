Белковая, лимонадная и другие. Врач назвала самые опасные диеты

По словам врача, действенная диета — эта та, которая строится не на ограничениях, а на замене. Чем менее радикальна и более естественна диета, тем лучше.

Вот какие диеты на сегодняшний день уже устарели:

Протеиновая. Она строится на большом потреблении белка. При этом норму в 1–2 г на килограмм веса превышать точно нельзя, уточнила Никулина. Иначе это грозит проблемами с ЖКТ, запахом изо рта, слабостью и раздражительностью.

Она строится на большом потреблении белка. При этом норму в 1–2 г на килограмм веса превышать точно нельзя, уточнила Никулина. Иначе это грозит проблемами с ЖКТ, запахом изо рта, слабостью и раздражительностью. Диета Аткинса. Она заключается в ограничении углеводов и коррекции метаболизма. Акцент делается на том, чтобы главным источником энергии для тела служили собственные жировые ресурсы. По словам врача, диета создаёт экстремальную нагрузку на почки, увеличивает риски образования камней, снижает память и когнитивные способности в целом.

Она заключается в ограничении углеводов и коррекции метаболизма. Акцент делается на том, чтобы главным источником энергии для тела служили собственные жировые ресурсы. По словам врача, диета создаёт экстремальную нагрузку на почки, увеличивает риски образования камней, снижает память и когнитивные способности в целом. «Спящая красавица». Она предполагает, что человек должен идти спать, когда хочет есть. Часто для того, чтобы заснуть, фанаты этой диеты даже пьют седативные препараты. Весь сон на голодный желудок мало кому идёт. Результат этой диеты, говорит эксперт, — нагрузка на нервную систему, проблемы со сном и снижение активности.

Она предполагает, что человек должен идти спать, когда хочет есть. Часто для того, чтобы заснуть, фанаты этой диеты даже пьют седативные препараты. Весь сон на голодный желудок мало кому идёт. Результат этой диеты, говорит эксперт, — нагрузка на нервную систему, проблемы со сном и снижение активности. Капустная диета. Эта жёсткая для организма углеводная монодиета, которая заставляет организм работать на износ. В результате страдают мышцы, чувствуется упадок сил, начинается апатия.

Эта жёсткая для организма углеводная монодиета, которая заставляет организм работать на износ. В результате страдают мышцы, чувствуется упадок сил, начинается апатия. Лимонадная диета. По словам врача, это, скорее, шоковая процедура для организма. Даже посидев на лимонаде всего один-два дня, можно нанести серьёзный урон своему пищеварению.

Терапевт напомнила, что диета должна улучшать метаболизм и настроение, а не выводить тело из строя. Она также пояснила, что чудо-диет или таблеток не существует — такие эксперименты со своим здоровьем лучше не проводить.

Кстати, перед похудением лучше бы проверить своё здоровье. Иногда процесс стопорит сам организм из-за проблем со щитовидкой, нарушении микрофлоры кишечника или стрессов. Так что нелишним будет сдать кое-какие анализы.