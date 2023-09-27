Польза молока

Молочные продукты — важный элемент правильного питания из-за своей питательной ценности. Прежде всего из-за высокого содержания белков — строительного материала для человеческого организма. Белковой структурой обладают соединительная и мышечная ткани, ферменты, пептидные гормоны и белки — переносчики различных веществ.

В молоке также содержатся различные витамины: например, жирорастворимые — такие как витамины А, Е, D; важнейшие витамины группы В — B1 и B2, витамин PP (разновидность B3). Эти витамины необходимы для работы центральной нервной системы, для образования ферментов, обмена липидов и углеводов в живых клетках.

Кроме того, кисломолочные продукты — хороший источник кальция. Этот микроэлемент важен для здоровья костной ткани, профилактики остеопороза и сохранения костной массы.

Когда молоко начинает вредить

Иногда у людей обнаруживается врождённая непереносимость белков молока и молочного сахара, а также аллергия на отдельные компоненты молока. Часто это обусловлено генетически, что показывает специальный анализ. Анализ достаточно сделать один раз в жизни, но с его результатами что-либо поделать сложно, максимум — адаптировать образ жизни под полученную информацию.

Существуют и методы определения иммунного ответа в виде иммуноглобулинов к белкам коровьего молока. При наличии симптомов нарушения пищеварения после употребления молочных продуктов проведение такого исследования показано для изучения состава микробных маркеров. Доктор посмотрит, что происходит с составом бактерий в принципе и с лактобактериями в частности. Но такое исследование может быть не показательным и сильно зависеть от количества молочных продуктов в рационе.

В случае возможной непереносимости важно ориентироваться на наличие дискомфорта после употребления молочных продуктов: вздутие живота, боли, неоформленный стул. Всё это может привести к нарушению всасывания питательных веществ в кишечнике.

Кроме того, с возрастом даже у людей, не склонных генетически к аллергии на молочный белок и непереносимости лактозы, естественным образом снижается активность выработки фермента лактазы, который участвует в переваривании молока. Это может вызвать аллергическую реакцию на уровне ворсинок кишечника, привести к ухудшению микробного состава кишки, снизить иммунную защиту, вызвать системное воспаление и стать причиной других неприятных последствий.

Если ваш организм стал выдавать на молоко метеоризм, несварение, воспаление и прыщи, стоит ограничить потребление молочных продуктов или перейти на их безлактозные варианты.

Но лучше сначала всё-таки пройти обследование у врача и выяснить причину такой реакции. Несмотря на то что у всех на слуху непереносимость лактозы, то есть молочного сахара, на самом деле аллергия может быть на белковые компоненты молока, например на казеин. Именно поэтому существуют специальные типы молока без этого белка в составе.

Стоит ли отказываться от молока без медицинских показаний

Сегодня идеология отказа от молочных продуктов по самым разным причинам достаточно популярна. И у такого решения есть некоторые основания.

Помимо соображений об ухудшении переваривания молока с возрастом, согласно результатам некоторых исследований, в молоке часто содержатся гормоны и антибиотики. Поэтому считается, что употребление молочных продуктов может отрицательно сказываться на качестве кожи, приводить к возникновению акне и негативно сказываться на половом развитии детей и подростков.

Исходя из этих соображений многие самостоятельно отказываются от молочных продуктов ради похудения / улучшения состояния кожи. Действительно, качество кожи улучшается на фоне отмены кисломолочных продуктов, но это происходит не только после полного отказа, но и после ограничения их количества, подчеркнула эндокринолог Елена Островская.

Однако всё хорошо в меру. Полное самостоятельное исключение кисломолочных продуктов из рациона без подтверждённой непереносимости может привести к тому, что человек лишится основного пищевого источника кальция. На фоне его нехватки может развиться остеопороз у пожилых, а у детей и подростков замедлиться рост и накопление костной массы.

Ещё один трудновосполнимый без молока элемент нашего здоровья — лакто- и бифидобактерии. При полном исключении кисломолочных продуктов человек лишает себя и определённого количества бактерий, которые важны для пищеварения и для местного иммунитета мочеполовой системы.

Чтобы избежать неприятных последствий после исключения кисломолочных и молочных продуктов, лучше обратиться к врачу, сдать элементарные анализы и только после этого принимать то или иное решение.