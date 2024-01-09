Береги сосуды смолоду. Врач объяснила, кому опасно нырять в прорубь

По словам Лапы, здоровым людям, которые заранее готовят свой организм к купанию в ледяной воде, такие процедуры не навредят. При этом до бесконечности «тренировать» свои сосуды не стоит. Лучше их поберечь. Дело в том, что после 10 минут в бане сосуды расширяются уже довольно сильно, а при прыжке в прорубь происходит их резкое сужение. Это не полезно для здоровья, заметила она.

Резких перепадов давления лучше избегать. И поэтому после бани сначала стоит облиться тёплой водой и только потом прыгать в холодную. Тем, кто впервые лезет в прорубь стоит сразу после окунания вытереться насухо и тепло одеться, чтобы избежать переохлаждения. Иначе, добавила эксперт, вирусы и инфекции могут активизироваться.

И да, перед тем, как в принципе начинать закаляться, лучше узнать побольше о своих болячках и посоветоваться со врачом, учтонила Лапа.

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