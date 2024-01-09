Береги сосуды смолоду. Врач объяснила, кому опасно нырять в прорубь
Купаться приятно не только в тёплом море. Некоторым удовольствие доставляет купание в ледяной проруби сразу после того, как разогрелся в бане. Любители этих процедур уверены, что такая тренировка для организма — залог здоровых сердца и сосудов. Правда, врачи советуют быть поосторожнее. О том, чем опасны баня и прорубь, RT рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.
По словам Лапы, здоровым людям, которые заранее готовят свой организм к купанию в ледяной воде, такие процедуры не навредят. При этом до бесконечности «тренировать» свои сосуды не стоит. Лучше их поберечь. Дело в том, что после 10 минут в бане сосуды расширяются уже довольно сильно, а при прыжке в прорубь происходит их резкое сужение. Это не полезно для здоровья, заметила она.
Резких перепадов давления лучше избегать. И поэтому после бани сначала стоит облиться тёплой водой и только потом прыгать в холодную. Тем, кто впервые лезет в прорубь стоит сразу после окунания вытереться насухо и тепло одеться, чтобы избежать переохлаждения. Иначе, добавила эксперт, вирусы и инфекции могут активизироваться.
И да, перед тем, как в принципе начинать закаляться, лучше узнать побольше о своих болячках и посоветоваться со врачом, учтонила Лапа.
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