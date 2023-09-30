Берегите «восьмёрки»! Названо условие, при котором ваш зуб может стать имплантом

Как рассказал «ФедералПресс» стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев, процесс, при котором человеку имплантируют его же зуб, называют реплантацией. Обычно для этого используют «восьмёрки», или зубы мудрости, поэтому эти зубы стоит беречь, хоть операции по реплантации проводят довольно редко.

Происходит это так:

дефективный зуб удаляют, зачищая лунку;

в подготовленное место устанавливают «восьмёрку», фиксируя её к соседним зубам специальным материалом;

через две недели зуб депульпируют, а когда он приживается — закрывают коронкой.

По словам Ешидоржиева, чтобы реплантация была возможна, нужно чтобы у дефективного зубы и «восьмёрки» совпадала корневая система, что бывает крайне редко.

Приживается такой имплант лучше: всё-таки это «родной» биоматериал. Но едва ли живой зуб будет служить вечно. Поэтому решение о том, какой зуб вставлять, свой или искусственный, пациенту стоит принимать, всё хорошенько обдумав.

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