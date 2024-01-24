Берём себя на слабо. Мясников назвал 10 главных правил ЗОЖ

1. Поставьте дух выше тела. Не любите себя ленивого, толстого, с заплывшими глазами и негнущимися суставами, призвал врач.

2. Ищите физические нагрузки во всём. При любом удобном случае нужно брать себя «на слабо», уверен Мясников. Например, можно говорить самому себе: «А слабо на пятый этаж пешком?» «А на одной ноге пролёт вверх пропрыгать?» Смотрите телевизор? Не поленитесь присесть 50 раз. Просто чтобы доказать себе, что вы хозяин своего тела.

3. Никогда не жалейте себя. Доктор напомнил шутливое изречение: если тебе за 40 и у тебя ничего не болит — значит, ты уже умер. У взрослых людей время от времени что-то побаливает, но это не повод жалеть себя и ничего не делать. Главное — не игнорировать действительно важные симптомы.

4. Всегда находите время на физические упражнения. Если человеку не хватает времени на физкультуру, считает Мясников, значит, он ещё не решил всерьёз заняться собой. «По 10 минут несколько раз в день не можете найти? Не смешите меня!» — добавил врач.

5. Закаляйте волю. Нежитесь под горячим душем? А вы встаньте под холодный. Краковская колбаса так и манит своим запахом? Мясников посоветовал сглотнуть слюну и отвернуться. Но всё это нужно не для того, чтобы избежать вредных жиров или закалить организм обливанием, а чтобы научиться преодолевать себя.

6. Будьте примером для своей семьи, друзей и сослуживцев. Они будут тянуться за вами, а вы — подпитываться их белой завистью и одобрением, отметил медик.

7. Следите за осанкой. Всегда представляйте, что на вас смотрит красивый представитель противоположного пола. Сидите — подберите живот, идёте по улице — выпрямьтесь.

8. Не бойтесь непогоды. Мясников уверен, что жара, мороз, дождь, град, метель — любая погода хороша, в том числе для физических нагрузок. Просто нужно правильно одеваться.

9. Всё делайте с хорошим настроением. Даже если радоваться нечему, не унывайте. На время выполнения физических нагрузок отключитесь от проблем.

10. Всегда будьте чуток голодным. Мясников сравнил аппетит с собакой — или вы подчините его, или он подчинит вас. «Будьте хозяином положения. Носите с собой морковку, яблоко, редиску: если станет невмоготу, погрызёте, и на пару часов полегчает», — объяснил врач.

Ранее Мясников рассказал о необычном свойстве диабета. Оказалось, это опасное заболевание может «защитить» от другого распространённого недуга.