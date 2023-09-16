Здоровье
18:40, 16 сентября 2023
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Бешено колотится сердце и дрожат руки? Возможно, у вас резко упал сахар

Все мы привыкли слышать из-за каждого угла, что сахар невероятно вреден для здоровья и с ним лучше не перебарщивать. В целом так оно и есть, уровень глюкозы в крови можно поддерживать в норме и обычной едой. Но бывают случаи, когда организм сбоит, и уровень сахара резко уменьшается. Это чревато весьма неприятными последствиями. К счастью, такое состояние легко распознать по симптомам, после чего можно оказать себе «сладкую» первую помощь.

Бешено колотится сердце и дрожат руки? Возможно, у вас резко упал сахар
© Freepik

Состояние, когда концентрация глюкозы в крови падает ниже 3,5 ммоль/л, называется гипогликемией. Как рассказала диетолог-эндокринолог Алёна Барредо, к симптомам этого синдрома можно отнести:

  • учащённое сердцебиение;
  • головокружение;
  • пошенную потливость (пот — холодный);
  • дрожь в руках и теле;
  • помутнение в глазах;
  • нездоровая бледность кожи;
  • тошнота;
  • предобморочное состояние;
  • сильная слабость.

Кстати, если уровень сахара упадёт ещё ниже и станет меньше 1,6 ммоль/л, то человек впадёт в кому. Исправить положение помогут продукты с сахаром и быстрыми углеводами, например — обычный леденец.

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