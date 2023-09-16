Бешено колотится сердце и дрожат руки? Возможно, у вас резко упал сахар
Все мы привыкли слышать из-за каждого угла, что сахар невероятно вреден для здоровья и с ним лучше не перебарщивать. В целом так оно и есть, уровень глюкозы в крови можно поддерживать в норме и обычной едой. Но бывают случаи, когда организм сбоит, и уровень сахара резко уменьшается. Это чревато весьма неприятными последствиями. К счастью, такое состояние легко распознать по симптомам, после чего можно оказать себе «сладкую» первую помощь.
Состояние, когда концентрация глюкозы в крови падает ниже 3,5 ммоль/л, называется гипогликемией. Как рассказала диетолог-эндокринолог Алёна Барредо, к симптомам этого синдрома можно отнести:
- учащённое сердцебиение;
- головокружение;
- пошенную потливость (пот — холодный);
- дрожь в руках и теле;
- помутнение в глазах;
- нездоровая бледность кожи;
- тошнота;
- предобморочное состояние;
- сильная слабость.
Кстати, если уровень сахара упадёт ещё ниже и станет меньше 1,6 ммоль/л, то человек впадёт в кому. Исправить положение помогут продукты с сахаром и быстрыми углеводами, например — обычный леденец.
Ранее мы рассказывали, по каким причинам может хотеться сладкого.