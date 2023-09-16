Бешено колотится сердце и дрожат руки? Возможно, у вас резко упал сахар

Состояние, когда концентрация глюкозы в крови падает ниже 3,5 ммоль/л, называется гипогликемией. Как рассказала диетолог-эндокринолог Алёна Барредо, к симптомам этого синдрома можно отнести:

учащённое сердцебиение;

головокружение;

пошенную потливость (пот — холодный);

дрожь в руках и теле;

помутнение в глазах;

нездоровая бледность кожи;

тошнота;

предобморочное состояние;

сильная слабость.

Кстати, если уровень сахара упадёт ещё ниже и станет меньше 1,6 ммоль/л, то человек впадёт в кому. Исправить положение помогут продукты с сахаром и быстрыми углеводами, например — обычный леденец.

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