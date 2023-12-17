Бешено носитесь перед праздниками? Можете получить синдром новогодних каникул

Готовиться к праздникам — это отлично, зачастую такие приятные хлопоты привносят светлую нотку в существование и дарят предвкушение прекрасных каникул. Но зачастую россияне устраивают марафон на износ, приходя к торжеству полумёртвыми. Как объяснил психолог Михаил Лабковский, такое состояние «да пошёл к черту этот Новый год», которое длится все долгие праздники, и есть синдром новогодних каникул.

У людей с этим синдромом и сам Новый год не вызывает восторга, и грядущие долгие выходные, во время которых нужно бегать от друзей к родственникам, одаривать всех подарками, ещё и семью выгулять куда-то. В итоге на работу такие люди выходят с благодарностью, потому что праздники оказываются хуже каторги.

Чтобы такого не произошло, Лабковский предложил два гениальных правила:

Делайте то, что вам хочется Не делайте того, что вам не хочется.

Не благодарите. Эти установки помогут сохранить своё душевное спокойствие и не поругаться с близкими по пустякам. Относиться к празднику попроще можно, ориентируясь на москвичей из опроса. Они заявили, в чём будут встречать Год дракона. Модный лидер мнений — пижама.