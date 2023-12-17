Бешено носитесь перед праздниками? Можете получить синдром новогодних каникул
Чем ближе Новый год, тем сильнее ускоряются некоторые россияне, наматывая круги между работой, домом и торговыми центрами. Потому что подарки нужно купить, продукты тоже — ещё бы и подешевле, конечно, — украшения новые нужны, а ещё наряд для корпоратива. В итоге к праздникам чаще всего народ приходит в мыле и с печальным синдромом новогодних каникул.
Готовиться к праздникам — это отлично, зачастую такие приятные хлопоты привносят светлую нотку в существование и дарят предвкушение прекрасных каникул. Но зачастую россияне устраивают марафон на износ, приходя к торжеству полумёртвыми. Как объяснил психолог Михаил Лабковский, такое состояние «да пошёл к черту этот Новый год», которое длится все долгие праздники, и есть синдром новогодних каникул.
У людей с этим синдромом и сам Новый год не вызывает восторга, и грядущие долгие выходные, во время которых нужно бегать от друзей к родственникам, одаривать всех подарками, ещё и семью выгулять куда-то. В итоге на работу такие люди выходят с благодарностью, потому что праздники оказываются хуже каторги.
Чтобы такого не произошло, Лабковский предложил два гениальных правила:
- Делайте то, что вам хочется
- Не делайте того, что вам не хочется.
Не благодарите. Эти установки помогут сохранить своё душевное спокойствие и не поругаться с близкими по пустякам. Относиться к празднику попроще можно, ориентируясь на москвичей из опроса. Они заявили, в чём будут встречать Год дракона. Модный лидер мнений — пижама.