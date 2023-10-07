Бесит даже дыхание супруга? Эндокринолог назвала простой способ успокоить нервы
Бывают ситуации, когда буквально всё начинает раздражать. Машина мимо едет слишком громко, ветер дует, муж сопит. Эндокринолог Диляра Лебедева назвала простой способ успокоить нервы в подобных случаях. Рекомендации она дала в своём Telegram-канале.
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«Стало злить, как муж гремит посудой, громко дышит, лезет с расспросами после тяжёлого рабочего дня, когда хочется побыть в одиночестве? Возможно, пора включить в свой рацион магний», — заявила Лебедева.
Это очень распространённый химический элемент и биодобавка, которую обычно принимают для укрепления нервной системы. По словам врача, есть три разновидности этой добавки. И каждый вид имеет свои уникальные свойства.
Есть магния треонат, он улучшает память и способность к обучению. Есть магния цитрат, у него самая высокая скорость усвоения, т. е. биодобавка в этом случае будет действовать быстрее. Такой вид хорошо помогает при головных болях, спазмах желудочно-кишечного тракта и предменструальном синдроме, объяснила врач.
И последний вид — это магния хелат. По словам Лебедевой, он обычно идёт в комплексе с аминокислотами, поэтому не влияет на ЖКТ как предыдущий вариант, т. е. действует мягче.
Главное — помните, что перед применением лекарств и биодобавок стоит наведаться к врачу.