Бесит даже дыхание супруга? Эндокринолог назвала простой способ успокоить нервы

«Стало злить, как муж гремит посудой, громко дышит, лезет с расспросами после тяжёлого рабочего дня, когда хочется побыть в одиночестве? Возможно, пора включить в свой рацион магний», — заявила Лебедева.

Это очень распространённый химический элемент и биодобавка, которую обычно принимают для укрепления нервной системы. По словам врача, есть три разновидности этой добавки. И каждый вид имеет свои уникальные свойства.

Есть магния треонат, он улучшает память и способность к обучению. Есть магния цитрат, у него самая высокая скорость усвоения, т. е. биодобавка в этом случае будет действовать быстрее. Такой вид хорошо помогает при головных болях, спазмах желудочно-кишечного тракта и предменструальном синдроме, объяснила врач.

И последний вид — это магния хелат. По словам Лебедевой, он обычно идёт в комплексе с аминокислотами, поэтому не влияет на ЖКТ как предыдущий вариант, т. е. действует мягче.

Главное — помните, что перед применением лекарств и биодобавок стоит наведаться к врачу.