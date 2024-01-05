Врач рассказал, как легко скинуть пару кило за праздники

Работа для большинства — стресс. А когда мы нервничаем, мы едим. На праздниках никакой работы нет, только спокойствие и умиротворение. Так что и заедать нечего.

Достаточно поправить рацион: добавить туда больше овощей, фруктов, зелени, круп, рыбы, грубого хлеба, молочных и кисломолочных продуктов, посоветовал Гинзбург.

И ещё важно не валяться на диване все праздники, а выходить гулять. Двигательная активность в сочетании с правильным рационом — и в конце новогодних каникул на весах будет минус 1,5–2 кг, сказал диетолог радио Sputnik.

Если вам объективно нужно скинуть гораздо больше, чем пара кило, почитайте, какие способы лечения ожирения существуют сегодня.