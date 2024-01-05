Здоровье
08:40, 05 января 2024
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Врач рассказал, как легко скинуть пару кило за праздники

Новогодние каникулы у большинства ассоциируются с набором веса. На самом деле за время праздников можно не просто не набрать лишние кило, а даже скинуть парочку, заявил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Причём для этого даже не придётся садиться на жёсткую диету и искать открытый спортзал. По словам врача, поможет похудению сама атмосфера праздника. И кое-что ещё.

Врач рассказал, как легко скинуть пару кило за праздники
© Freepik

Работа для большинства — стресс. А когда мы нервничаем, мы едим. На праздниках никакой работы нет, только спокойствие и умиротворение. Так что и заедать нечего.

Достаточно поправить рацион: добавить туда больше овощей, фруктов, зелени, круп, рыбы, грубого хлеба, молочных и кисломолочных продуктов, посоветовал Гинзбург.

И ещё важно не валяться на диване все праздники, а выходить гулять. Двигательная активность в сочетании с правильным рационом — и в конце новогодних каникул на весах будет минус 1,5–2 кг, сказал диетолог радио Sputnik.

Если вам объективно нужно скинуть гораздо больше, чем пара кило, почитайте, какие способы лечения ожирения существуют сегодня.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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