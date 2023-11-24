Здоровье
02:00, 24 ноября 2023
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Без каких супов зимой просто не выжить. Проверенный список от диетолога

В холодное время года нужно особое внимание уделять иммунитету, и тут пригодятся все способы, на которые хватит фантазии. Диетолог Елена Соломатина посоветовала приналечь на супы, потому что некоторые виды не только могут защитить от простуды и гриппа, но ещё и поднять настроение. И что самое приятное — вариантов много, так что выбрать есть из чего.

Без каких супов зимой просто не выжить. Проверенный список от диетолога
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Специалистка рассказала, что зимой лучше обратить внимание на супы:

  1. Овощные (содержат много минералов и витаминов, например в тыквенном полно бета-каротина).
  2. Грибные.
  3. Рыбные (богаты микро- и макроэлементами, цинком, витаминами A и D).
  4. Супы-пюре.

При этом в супы она посоветовала добавлять:

  • специи вроде чёрного и красного перца, имбиря (ускоряют кровообращение и доставку белков);
  • сметану и сливочное масло в грибные супы (для улучшения пищеварения);
  • цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крупы (чтобы улучшать микробиом кишечника).

Врачи, кстати, развеяли миф о том, что супы особенно полезны при гастрите и даже могут защитить ЖКТ от болезней. Суп в данном случае ничего особенного не сделает, если есть проблемы, но питаться сбалансированно и правильно — поможет. Главное здесь — при язве на чудо не надеяться.

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