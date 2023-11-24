Без каких супов зимой просто не выжить. Проверенный список от диетолога

В холодное время года нужно особое внимание уделять иммунитету, и тут пригодятся все способы, на которые хватит фантазии. Диетолог Елена Соломатина посоветовала приналечь на супы, потому что некоторые виды не только могут защитить от простуды и гриппа, но ещё и поднять настроение. И что самое приятное — вариантов много, так что выбрать есть из чего.