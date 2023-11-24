02:00, 24 ноября 2023
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Без каких супов зимой просто не выжить. Проверенный список от диетолога
В холодное время года нужно особое внимание уделять иммунитету, и тут пригодятся все способы, на которые хватит фантазии. Диетолог Елена Соломатина посоветовала приналечь на супы, потому что некоторые виды не только могут защитить от простуды и гриппа, но ещё и поднять настроение. И что самое приятное — вариантов много, так что выбрать есть из чего.
Специалистка рассказала, что зимой лучше обратить внимание на супы:
- Овощные (содержат много минералов и витаминов, например в тыквенном полно бета-каротина).
- Грибные.
- Рыбные (богаты микро- и макроэлементами, цинком, витаминами A и D).
- Супы-пюре.
При этом в супы она посоветовала добавлять:
- специи вроде чёрного и красного перца, имбиря (ускоряют кровообращение и доставку белков);
- сметану и сливочное масло в грибные супы (для улучшения пищеварения);
- цельнозерновой хлеб или цельнозерновые крупы (чтобы улучшать микробиом кишечника).
Врачи, кстати, развеяли миф о том, что супы особенно полезны при гастрите и даже могут защитить ЖКТ от болезней. Суп в данном случае ничего особенного не сделает, если есть проблемы, но питаться сбалансированно и правильно — поможет. Главное здесь — при язве на чудо не надеяться.