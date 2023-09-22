Беззубое парение. Россиян предупредили об опасности вейпинга для полости рта

Гингивит и пародонтит из-за вейпинга

Давно доказано, что курение обычных сигарет — одна из самый распространённых причин пародонтита. Но ещё несколько лет назад было не совсем ясно, как на ткани вокруг зубов воздействует вейпинг. Большинство исследований показывают, что курение электронных сигарет так же вредно для пародонта, как и курение обычных.

Стоматолог-терапевт Алина Болатаева в беседе с «Газетой.Ru» подтвердила, что вейпинг действительно разрушительно воздействует на пародонт и ведёт к выпадению зубов. Особенно опасны никотиносодержащие смеси для вейпов, потому что никотин сужает сосуды. А чем они уже, тем хуже питание слизистой оболочки полости рта, объяснял пародонтолог, главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов.

Это может спровоцировать воспалительные заболевания мягких тканей — гингивит и пародонтит. Если гингивит ещё можно вылечить, то вот с пародонтитом всё намного сложнее.

Как электронные сигареты влияют на эмаль

Эмаль зуба — это самое прочное и твёрдое, что есть во всём нашем теле. Но эмаль невозможно восстановить, поэтому стоматологи призывают чистить зубы, поддерживать зубную оболочку. Если вы вейпите, зубная паста не спасёт.

По словам Болотаевой, если каждый день курить электронные сигареты, зубная эмаль быстро деминерализируется — в особенности у передних зубов на нижней челюсти. Сначала защитная оболочка истончается, а потом там появляется кариес.

«Это происходит из-за содержания пропиленгликоля и глицерина , а также различных красителей и подсластителей», — объяснила стоматолог.

Может ли появиться кариес из-за электронок

Когда человек курит электронную сигарету, у него сокращается слюновыделение. А слюна защищает ротовую полость о размножения бактерий. Если её становится меньше обычного, возникает риск. Среда для микроорганизмов становится более благоприятной.

«При этом значительно истончается защитная плёнка из компонентов слюны и минералов, которая обычно находится на поверхности эмали. Все это в совокупности способствует быстрому развитию кариеса », — пояснила врач.

Вейпы провоцируют рак?

Влияние электронных сигарет на развитие рака — пожалуй, один из самых обсуждаемых и спорных вопросов по теме вейпинга. Многие врачи уверены: электронки ведут к раку, но причина не в самих сигаретах, а в курительной жиже.

Любая подобная смесь при нагревании выделяет высокотоксичные вещества — формальдегиды. Именно они повышают вероятность заработать раковую опухоль. Особенно рискую те, кто курит каждый день, подчеркнул Дахкильгов.