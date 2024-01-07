Здоровье
01:00, 07 января 2024
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Биолог назвал масло, которое понижает холестерин. А считалось наоборот

Растительное масло — продукт, который есть на каждой кухне. При этом многие пользуются им с осторожностью — из-за массы мифов вокруг. Ну и, разумеется, зря — к примеру оказалось, что жидкие масла не повышают холестерин, а совсем наоборот. Об этом aif.ru рассказал руководитель лаборатории химии пищевых продуктов ФИЦ питания и биотехнологии, доктор биологических наук Владимир Бессонов.

Биолог назвал масло, которое понижает холестерин. А считалось наоборот
© Freepik/azerbaijan_stockers

По словам Бессонова, в растительном масле содержатся фитостерины — в какой-то мере это конкуренты холестерина. Их активно используют в диетах, когда нужно как раз снизить потребление холестерина.

Врач рассказал, что Всемирная организация здравоохранения ещё в 2005 году рекомендовала для уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний употреблять больше жидких масел, а вот количество твёрдых масел и жиров ограничить.

А учёные недавно выяснили, что холестерин в крови снижается, если есть сыр. Особенно подходят его твёрдые сорта.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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