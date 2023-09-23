Бледность и заеды: признаки нехватки витаминов можно увидеть в зеркале
Организм оповещает своего обладателя о том, что есть проблемы, внутренними признаками — например, болью. Но также есть немало и внешних сигналов — когда неполадки отражаются на коже, волосах и ногтях. Врач-диетолог, член Американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская объяснила, как узнать, каких витаминов или минералов вам не хватает.
Бледность кожи
Кожа становится бледной при:
- недостатке витаминов В12 и В9;
- при дефиците железа;
- дефиците меди;
- потере крови.
Слабые ногти
Ногти, которые слоятся и легко ломаются сигнализируют о:
- нехватке цинка и магния;
- дефиците железа;
- избытке селена (из добавок или бразильских орехов);
- гипотиреозе (снижение функции щитовидной железы и недостаточность выработки ею гормонов);
- других заболеваниях (например, болезнь Рейно или системный амилоидоз);
- приёме некоторых лекарств (антиретровирусных, ретиноидов и т. д.).
Выпадение волос
Кроме андрогенетической алопеции, выпадение волос бывает при:
- избытке витамина А;
- избытке селена (из добавок);
- дефиците железа, цинка, биотина, витамина В2 и необходимых жиров;
- гормональных изменениях;
- заболеваниях щитовидной железы;
- эндокринных заболеваниях;
- побочных действиях некоторых лекарств;
- аутоиммунных заболеваниях (например, псориаз или волчанке).
- недоедании;
- стрессе.
Заеды в уголках рта
Трещины в уголках рта появляются при:
- избытке витамина А (из добавок);
- недостатке витаминов группы В (В2, В3, В6, В7, В9);
- некоторых заболеваниях (например диабет или синдром Шегрена);
- обезвоживании;
- герпесе;
- экземе.
Если один или несколько пунктов относятся к вам, не стоит бежать в аптеку за банкой витаминов. Запишитесь на приём к терапевту. Он назначит анализы, по которым станет понятно, каких витаминов и в каких дозах вам не хватает. Это единственный правильный вариант, рассказала «Секрету фирмы» врач-педиатр сервиса DocMa Анастасия Дворецкая