Здоровье
17:45, 23 сентября 2023
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Бледность и заеды: признаки нехватки витаминов можно увидеть в зеркале

Организм оповещает своего обладателя о том, что есть проблемы, внутренними признаками — например, болью. Но также есть немало и внешних сигналов — когда неполадки отражаются на коже, волосах и ногтях. Врач-диетолог, член Американской профессиональной ассоциации диетологии и питания Лиза Афинская объяснила, как узнать, каких витаминов или минералов вам не хватает.

Бледность и заеды: признаки нехватки витаминов можно увидеть в зеркале
© Freepik/freepik

Бледность кожи

Кожа становится бледной при:

  • недостатке витаминов В12 и В9;
  • при дефиците железа;
  • дефиците меди;
  • потере крови.

Слабые ногти

Ногти, которые слоятся и легко ломаются сигнализируют о:

  • нехватке цинка и магния;
  • дефиците железа;
  • избытке селена (из добавок или бразильских орехов);
  • гипотиреозе (снижение функции щитовидной железы и недостаточность выработки ею гормонов);
  • других заболеваниях (например, болезнь Рейно или системный амилоидоз);
  • приёме некоторых лекарств (антиретровирусных, ретиноидов и т. д.).

Выпадение волос

Кроме андрогенетической алопеции, выпадение волос бывает при:

  • избытке витамина А;
  • избытке селена (из добавок);
  • дефиците железа, цинка, биотина, витамина В2 и необходимых жиров;
  • гормональных изменениях;
  • заболеваниях щитовидной железы;
  • эндокринных заболеваниях;
  • побочных действиях некоторых лекарств;
  • аутоиммунных заболеваниях (например, псориаз или волчанке).
  • недоедании;
  • стрессе.

Заеды в уголках рта

Трещины в уголках рта появляются при:

  • избытке витамина А (из добавок);
  • недостатке витаминов группы В (В2, В3, В6, В7, В9);
  • некоторых заболеваниях (например диабет или синдром Шегрена);
  • обезвоживании;
  • герпесе;
  • экземе.

Если один или несколько пунктов относятся к вам, не стоит бежать в аптеку за банкой витаминов. Запишитесь на приём к терапевту. Он назначит анализы, по которым станет понятно, каких витаминов и в каких дозах вам не хватает. Это единственный правильный вариант, рассказала «Секрету фирмы» врач-педиатр сервиса DocMa Анастасия Дворецкая

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