Бледность и заеды: признаки нехватки витаминов можно увидеть в зеркале

Бледность кожи

Кожа становится бледной при:

недостатке витаминов В12 и В9;

при дефиците железа;

дефиците меди;

потере крови.

Слабые ногти

Ногти, которые слоятся и легко ломаются сигнализируют о:

нехватке цинка и магния;

дефиците железа;

избытке селена (из добавок или бразильских орехов);

гипотиреозе (снижение функции щитовидной железы и недостаточность выработки ею гормонов);

других заболеваниях (например, болезнь Рейно или системный амилоидоз);

приёме некоторых лекарств (антиретровирусных, ретиноидов и т. д.).

Выпадение волос

Кроме андрогенетической алопеции, выпадение волос бывает при:

избытке витамина А;

избытке селена (из добавок);

дефиците железа, цинка, биотина, витамина В2 и необходимых жиров;

гормональных изменениях;

заболеваниях щитовидной железы;

эндокринных заболеваниях;

побочных действиях некоторых лекарств;

аутоиммунных заболеваниях (например, псориаз или волчанке).

недоедании;

стрессе.

Заеды в уголках рта

Трещины в уголках рта появляются при:

избытке витамина А (из добавок);

недостатке витаминов группы В (В2, В3, В6, В7, В9);

некоторых заболеваниях (например диабет или синдром Шегрена);

обезвоживании;

герпесе;

экземе.

Если один или несколько пунктов относятся к вам, не стоит бежать в аптеку за банкой витаминов. Запишитесь на приём к терапевту. Он назначит анализы, по которым станет понятно, каких витаминов и в каких дозах вам не хватает. Это единственный правильный вариант, рассказала «Секрету фирмы» врач-педиатр сервиса DocMa Анастасия Дворецкая