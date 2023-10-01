Бодрость не порок. Учёные выяснили, как кофе влияет на беременность

В результате нового исследования выяснилось, что высокое потребление кофеина в кофе или других напитках (также кофеин есть, например, в зелёном и чёрном чае и какао) не влияло на риск преждевременных родов или прочих неблагополучных исходов беременности.

Но до этого были другие исследования на эту тему. По их итогам оказалось, что кофеин влияет на плод — а именно его связали с более низким весом при рождении, а также, предположительно, с задержкой роста плода.

В любом случае лучше хорошего понемногу. В Роспотребнадзоре, например, считают, что готовящимся стать родителями и уже беременным стоит употреблять меньше 200 мг кофеина в день.