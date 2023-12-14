Здоровье
21:20, 14 декабря 2023
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Россиян просветили, кому опасно делать рентген

Вопреки расхожему мнению, рентгенография — это безопасный метод исследования, хоть и связан с вредным излучением. Радиационная нагрузка на организм человека, которому делают рентген, крайне мала, рассказал врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники, к. м. н. Денис Романов. Но есть и те, для кого эта процедура находится под вопросом.

Россиян просветили, кому опасно делать рентген
© Freepik/Drazen Zigic

Рентген не рекомендуется делать без необходимых показаний беременным женщинам, особенно в первом триместре, и детям до 14 лет, сказал Романов. Однако если потенциальная польза такой процедуры перевесит потенциальный вред (тем более он весьма небольшой), её можно сделать и таким пациентам, но только по рекомендации врача.

Важно помнить, что рентгенография — это лишь один из способов выявить патологию у человека. Если, к примеру, для этих целей больше подходит КТ или МРТ, делать ещё и рентген — значит, лишний раз нагрузить организм без всякого практического смысла, отметил врач в беседе с aif.ru.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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