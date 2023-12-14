Россиян просветили, кому опасно делать рентген

Рентген не рекомендуется делать без необходимых показаний беременным женщинам, особенно в первом триместре, и детям до 14 лет, сказал Романов. Однако если потенциальная польза такой процедуры перевесит потенциальный вред (тем более он весьма небольшой), её можно сделать и таким пациентам, но только по рекомендации врача.

Важно помнить, что рентгенография — это лишь один из способов выявить патологию у человека. Если, к примеру, для этих целей больше подходит КТ или МРТ, делать ещё и рентген — значит, лишний раз нагрузить организм без всякого практического смысла, отметил врач в беседе с aif.ru.