Россиян просветили, кому опасно делать рентген
Вопреки расхожему мнению, рентгенография — это безопасный метод исследования, хоть и связан с вредным излучением. Радиационная нагрузка на организм человека, которому делают рентген, крайне мала, рассказал врач-радиотерапевт, заместитель генерального директора по научной работе онкологической клиники, к. м. н. Денис Романов. Но есть и те, для кого эта процедура находится под вопросом.
Рентген не рекомендуется делать без необходимых показаний беременным женщинам, особенно в первом триместре, и детям до 14 лет, сказал Романов. Однако если потенциальная польза такой процедуры перевесит потенциальный вред (тем более он весьма небольшой), её можно сделать и таким пациентам, но только по рекомендации врача.
Важно помнить, что рентгенография — это лишь один из способов выявить патологию у человека. Если, к примеру, для этих целей больше подходит КТ или МРТ, делать ещё и рентген — значит, лишний раз нагрузить организм без всякого практического смысла, отметил врач в беседе с aif.ru.