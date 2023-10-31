Бойтесь панкреатита. Врач назвала продукты, вредные для поджелудочной

Виной такой статистики оказалась еда — несбалансированное питание с преобладанием углеводистой и жирной пищи, а также любовь к фастфуду. Они повышают нагрузку на этот орган пищеварительной системы.

Поэтому поначалу может быть весело и вкусно, но каждый такой продукт — вклад в развитие панкреатита. Поэтому не стоит налегать на блюда:

с трансжирами, красителями и консервантами;

с высоким содержанием жиров и быстрых углеводов;

полуфабрикаты;

выпечку;

сладости;

и газированные напитки.

При этом панкреатит не так уж просто вычислить — многие его симптомы бывают и при других болезнях. Например, тошнота, тяжесть и вздутие в животе, боли в верхних отделах и правом подреберье, нарушения стула, рассказала врач «Известиям».

А ещё поджелудочную может поразить рак. Как нужно жить, чтобы с ним не встретиться, рассказал главный онколог «СМ-Клиники» Александр Серяков. Внимание к питанию тоже обязательно.