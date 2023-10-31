Бойтесь панкреатита. Врач назвала продукты, вредные для поджелудочной
Почему важно знать, какие продукты опасны именно для поджелудочной железы? А потому что они — провокаторы воспалительного заболевания этого органа — панкреатита. Он, кстати, смертельно опасен. Как рассказала врач лабораторной диагностики Анна Сафонова, за последние 10 лет этот диагноз стали ставить в три раза чаще, в зоне риска люди 30–40 лет, а также, как ни удивительно, подростки.
Виной такой статистики оказалась еда — несбалансированное питание с преобладанием углеводистой и жирной пищи, а также любовь к фастфуду. Они повышают нагрузку на этот орган пищеварительной системы.
Поэтому поначалу может быть весело и вкусно, но каждый такой продукт — вклад в развитие панкреатита. Поэтому не стоит налегать на блюда:
- с трансжирами, красителями и консервантами;
- с высоким содержанием жиров и быстрых углеводов;
- полуфабрикаты;
- выпечку;
- сладости;
- и газированные напитки.
При этом панкреатит не так уж просто вычислить — многие его симптомы бывают и при других болезнях. Например, тошнота, тяжесть и вздутие в животе, боли в верхних отделах и правом подреберье, нарушения стула, рассказала врач «Известиям».
А ещё поджелудочную может поразить рак. Как нужно жить, чтобы с ним не встретиться, рассказал главный онколог «СМ-Клиники» Александр Серяков. Внимание к питанию тоже обязательно.