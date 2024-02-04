Боитесь заболеть из-за авитаминоза? Врач объяснил, почему это никак не связано

Как рассказал инфекционист Георгий Викулов, повышенный риск заражения ОРВИ и гриппом в холодное время никак не связан с авитаминозом, потому что как такового авитаминоза у россиян нет. Чтобы его получить, нужно жить на Крайнем Севере и питаться очень скудно. А у жителя крупного города или даже деревни всё с витаминами в порядке.

Единственное, что бывает у россиян зимой — это гиповитаминоз, то есть нехватка — железа и цинка. Они нужны для защиты от респираторных заболеваний и более лёгкого лечения. Чтобы не случилось нехватки полезных веществ, стоит разнообразить меню, налегая на овощи и фрукты, потому что они в холодное время года содержат меньше витаминов.

А вот на что налегать не нужно, так это на БАДы. Их должен прописать врач после всех анализов — и не нутрициолог.

Ранее диетолог подробнее рассказывала, как нужно питаться, чтобы пережить зиму. Ознакомиться с этим можно здесь.