Болит живот после еды? Это может быть неизлечимое заболевание
После любого приёма пищи нормально чувствовать насыщение, прилив сил или, наоборот, одолевающую сонливость, но никак не боль внизу живота. Это совершенно точно не стандартная реакция, которую можно проигнорировать. Поэтому гастроэнтеролог и эндокринолог Лебедева рассказала, на какое заболевание может указывать этот симптом. Хорошая новость — оно не смертельное.
Как объяснила гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева, синдром раздражённого кишечника — вполне частое заболевание, которое появляется из-за нарушений в верхних отделах ЖКТ и микробиоты, постоянного стресса и психосоматики.
Обычно боль, указывающая на СРК, появляется после еды, причём внизу и чаще всего слева. Сильнее всего она вечером, но ночью стихает. Проходит она, если принять спазмолитик или сходить в туалет.
Какие ещё есть симптомы у СРК?
- тошнота;
- изжога;
- метеоризм;
- запор или диарея (чаще всего — после завтрака);
- мигрень;
- нарушения сна;
- фибромиалгия (болят мышцы, сухожилия и суставы);
- боли в поясничной области;
- суставные боли;
- диспареуния (боль во время полового акта);
- цистит.
Как лечить СРК?
- Улучшать процесс переваривания и микробиоту.
- Соблюдать диеты LowFodmap (ограничивает плохо усваиваемые углеводы: фруктозу лактозу, фруктаны, галактаны и полиолы) или Gaps (для людей с кишечно-психологическим синдромом).
- Чаще заниматься спортом.
- Развивать стрессоустойчивость.
- Решать проблему с диареей и запорами.
А можно ли полностью вылечить заболевание, ранее рассказывала гастроэнтеролог Анастасия Андрианова. Узнать об этом можно здесь.