Болит живот после еды? Это может быть неизлечимое заболевание

Как объяснила гастроэнтеролог и эндокринолог Диляра Лебедева, синдром раздражённого кишечника — вполне частое заболевание, которое появляется из-за нарушений в верхних отделах ЖКТ и микробиоты, постоянного стресса и психосоматики.

Обычно боль, указывающая на СРК, появляется после еды, причём внизу и чаще всего слева. Сильнее всего она вечером, но ночью стихает. Проходит она, если принять спазмолитик или сходить в туалет.

Какие ещё есть симптомы у СРК?

тошнота;

изжога;

метеоризм;

запор или диарея (чаще всего — после завтрака);

мигрень;

нарушения сна;

фибромиалгия (болят мышцы, сухожилия и суставы);

боли в поясничной области;

суставные боли;

диспареуния (боль во время полового акта);

цистит.

Как лечить СРК?

Улучшать процесс переваривания и микробиоту.

Соблюдать диеты LowFodmap (ограничивает плохо усваиваемые углеводы: фруктозу лактозу, фруктаны, галактаны и полиолы) или Gaps (для людей с кишечно-психологическим синдромом).

Чаще заниматься спортом.

Развивать стрессоустойчивость.

Решать проблему с диареей и запорами.

А можно ли полностью вылечить заболевание, ранее рассказывала гастроэнтеролог Анастасия Андрианова. Узнать об этом можно здесь.