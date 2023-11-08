Борщ, котлеты и компот. Что делать, если одолевает сильный жор

По словам специалистки, всё дело в инсулине и глюкозе, которые и отвечают за чувство насыщения. Как обычно происходит: при низком уровне сахара в крови появляется чувство голода, с приёмом пищи углеводы попадают внутрь и повышают уровень глюкозы. В ответ на это вырабатывается инсулин, который и понижает сахар. Это всё обычно работает в балансе, и процесс занимает время.

Однако если с инсулином беда, то вся схема рушится, вызывая перекосы. Когда инсулина мало, мозг не понимает, что пришла сытость, и человек продолжает лопать как не в себя. А когда его много — сахар резко падает и наступает зверский голод.

Как заподозрить у себя проблемы с инсулином? Есть предпосылки, например:

в семье были диабетики второго типа;

есть лишний вес;

в рационе полно быстрых углеводов.

Чтобы прекратить набеги на холодильник, нужно не столько урезать количество еды, сколько менять её качество. Сделать упор нужно:

на продукты, в которых углеводов нет, например рыбу, мясо, яйца, сыр, грецкие орехи;

сложные, или медленные углеводы с гликемическим индексом ниже 40: овощи, перловка, молочка без сахара, фрукты, особенно цитрусовые, чернослив, горький шоколад (не менее 60% какао), миндальные орехи и подсолнечные семечки.

А если и при таком меню рука тянется за едой, то лучше в такие моменты налегать на безуглеводные продукты, чтобы минимизировать урон.

Контролировать инсулин и снижать аппетит помогают и препараты, но принимать их нужно курсом, верно рассчитав дозировку и время приёма, иначе всё будет очень плохо. Таким нужно заниматься не самому, а вместе с врачом, поэтому лучше записаться к эндокринологу.

Часто бывает так, что покушать хочется не потому, что перед глазами вкусняшка или реально одолел голод. Такое переедание может указывать на болезни, о которых подробнее можно почитать здесь. Спойлер — в списке не только расстройство пищевого поведения.