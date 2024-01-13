Братья и сёстры вредят психическому здоровью. Когда не знал, но догадывался

Исследовательская группа изучила психическое состояние китайских и американских подростков 14 лет, причём в большом объёме. В Китае опросили 9400 детей, а в США — 9100. Оказалось, что в обеих группах дети, у которых не было братьев и сестёр, имели более устойчивую психику и стрессоустойчивость.

А подростки из многодетных семей, наоборот, обладали проблемами с ментальным здоровьем. Причём сильнее страдали те дети, у которых с сиблингами была маленькая разница в возрасте. Учёные предположили, что это связано с тем, что погодкам приходится сильнее конкурировать за внимание и ресурсы родителей.

При этом в больших семьях есть и плюсы, например, у детей со множеством братьев и сестёр лучше развиваются социальные навыки.

А как сохранить ребёнку здоровую психику — можно почитать здесь.