Бросить пить и остудить пах. Мужчинам рассказали, как правильно подготовиться к планированию ребёнка

Врач перечислил 5 простых шагов

Не греть паховую область и избегать бань и саун. Это связано с тем, что перегрев ведёт к нарушению сперматогенеза. Наиболее физиологичная температура для яичек и созревания спермоатозоидов около 34 градусов, на 2–4 градуса ниже обычной температуры тела. Всё, что выше, плохо влияет на мужскую репродуктивную функцию. Пройдите медосмотр и проверьте, какие лекарства вы принимаете. По словам уролога, периодические обследования помогут вовремя обнаружить проблемы, влияющие на репродуктивную функцию. Даже косвенно. А лекарства в целом нужно принимать аккуратно, многие из них могут влиять на качество сперматозоидов и\или на эрекцию. Например, на качество спермы плохо влияет длительный приём антибиотиков, препаратов, которые применяются в неврологии и психиатрии и так далее. Этот вопрос нужно обсуждать с лечащим врачом перед назначением препаратов. Не нервничайте. Стресс оказывает серьёзное влияние на количество и качество сперматозоидов в эякуляте. Он также может вызывать проблемы с эрекцией. А хронический стресс и вовсе меняет состав микроРНК и белков, что непосредственно влияет на микроРНК сперматозоидов. Держите вес в норме. Похудейте, если у вас повышенный ИМТ. Избыточное количество жировой ткани в организме ведет к повышению выработки эстрогенов (женских половых гормонов). А это уже снижает активность всех стадий сперматогенеза. Т.е зачать ребёнка будет сложнее. Не пейте, не курите и не употребляйте наркотики. Употребление алкоголя любой крепости приводит к дегенерации сосудов в организме, и в том числе — в яичках.Из-за это ухудшается состояние мужских семенников: снижается их вес, сужаются каналы, по которым выводятся уже созревшие сперматозоиды во время эякуляции. Токсические вещества, содержащиеся в горячительных напитках, влияют на качество сперматозоидов, а именно увеличивает аномалии в их развитии. Это не только ухудшает качество эякулята, но и повышает риски зачатия ребёнка с пороками развития.

Никотин плохо влияет на жизнеспособность сперматозоидов и приводит к фрагментации ДНК. Причем табачные смолы также вредны, они увеличивают важный показатель эякулята, а именно вязкость.

Наркотики также чрезвычайно вредны, они ломают процесс формирования сперматозоидов, могут вызывать физические изменения в яичках и в целом приводят к бесплодию, отметил врач.