Или зубы скрипят, или рак начался. Почему по утрам болит голова

Апноэ во сне. Головную боль могут вызвать остановки дыхания во сне. Сам спящий иногда о них даже не подозревает, отметила невролог в беседе с газетой The Sun. Если вы спите не в одиночку и ваш сосед жалуется, что вы во сне задыхаетесь, хмыкаете и громко храпите, скорее всего, речь идёт об апноэ.

Бруксизм. При этой патологии спящий скрежещет зубами во сне. У него непроизвольно сжимается и сильно напрягается челюсть, из-за чего по утрам может появиться боль в голове. Иногда боль отдаёт в шею и плечи.

Опухоль головного мозга. Не стоит паниковать — это исключительно редкая причина головной боли по утрам. Но всё же нужно иметь в виду, что новообразование в головном мозге создаёт сильное давление, из-за чего может начать болеть голова. Если речь и правда об этом недуге, то боль в голове — лишь один из немногих симптомов, подчеркнула врач.

Насима Шадбер отметила, что ещё голова по утрам может болеть из-за приёма снотворного, частого употребления переработанных продуктов, привычка пить кофе по вечерам. Подробнее о еде, которая провоцирует головную боль, мы рассказывали здесь.