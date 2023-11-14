Или зубы скрипят, или рак начался. Почему по утрам болит голова
Когда мы ложимся спать после тяжёлого дня, то всегда рассчитываем проснуться ну хотя бы немного отдохнувшими. Но везёт не всем — исследования показывают, что из 13 человек один просыпается разбитым, да ещё и с головной болью. Чаще всего утренняя головная боль — последствия вечерней попойки. Но не всегда всё так просто. Британский рач-невролог Насима Шадбер перечислила неочевидные причины головной боли по утрам.
Апноэ во сне. Головную боль могут вызвать остановки дыхания во сне. Сам спящий иногда о них даже не подозревает, отметила невролог в беседе с газетой The Sun. Если вы спите не в одиночку и ваш сосед жалуется, что вы во сне задыхаетесь, хмыкаете и громко храпите, скорее всего, речь идёт об апноэ.
Бруксизм. При этой патологии спящий скрежещет зубами во сне. У него непроизвольно сжимается и сильно напрягается челюсть, из-за чего по утрам может появиться боль в голове. Иногда боль отдаёт в шею и плечи.
Опухоль головного мозга. Не стоит паниковать — это исключительно редкая причина головной боли по утрам. Но всё же нужно иметь в виду, что новообразование в головном мозге создаёт сильное давление, из-за чего может начать болеть голова. Если речь и правда об этом недуге, то боль в голове — лишь один из немногих симптомов, подчеркнула врач.
Насима Шадбер отметила, что ещё голова по утрам может болеть из-за приёма снотворного, частого употребления переработанных продуктов, привычка пить кофе по вечерам. Подробнее о еде, которая провоцирует головную боль, мы рассказывали здесь.