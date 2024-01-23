Булочки оказались тоже полезны. Веские причины есть мучное

В муке содержится множество полезных ингредиентов, которые есть далеко не во всех продуктах, сказала специалист «Аргументам и фактам». По её словам, некоторые из элементов лучше усваиваются как раз из хлеба.

И всё же на белые пышные булки или круассаны особо не налегайте. Белый хлеб лучше всего есть в подсушенном виде. Людям с воспалениями ЖКТ он в принципе противопоказан.

Хлеб и булочки из ржаной муки всегда полезнее пшеничных. В них на 30% больше железа и на 50% — калия и магния. При этом гликемический индекс (которые отражает скачки сахара в крови) равен 45, в то время как у пшеничной муки — от 70 до 85.

Некоторые россияне едят на завтрак поджаренный хлеб. Почему это не лучший выбор — объясняли здесь.