Здоровье
Опубликовано 23 января 2024, 03:00
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Булочки оказались тоже полезны. Веские причины есть мучное

Сейчас модно отказываться от мучного: мол, от хлеба, булочек и прочих пирогов быстро набирается вес и сахар скачет в крови. Но полностью отказываться от хлебобулочных изделий тоже не самое лучшее решение, считает нутрициолог Екатерина Кузина. Ведь хлеб содержит калий, магний, кальций, фосфор, витамины группы В — а это всё очень нужно для здоровья нервной системы и сердца.
Булочки оказались тоже полезны. Веские причины есть мучное
© freepik.com/prostooleh

В муке содержится множество полезных ингредиентов, которые есть далеко не во всех продуктах, сказала специалист «Аргументам и фактам». По её словам, некоторые из элементов лучше усваиваются как раз из хлеба.

И всё же на белые пышные булки или круассаны особо не налегайте. Белый хлеб лучше всего есть в подсушенном виде. Людям с воспалениями ЖКТ он в принципе противопоказан.

Хлеб и булочки из ржаной муки всегда полезнее пшеничных. В них на 30% больше железа и на 50% — калия и магния. При этом гликемический индекс (которые отражает скачки сахара в крови) равен 45, в то время как у пшеничной муки — от 70 до 85.

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Автор:Сергей Свешников
Редакция
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