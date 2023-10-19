Бургеры оказались особенно вредны девочкам-подросткам. Исследование

Исследование проводили на мышах. Грызунам давали специальный корм на основе глюкозы. Эта пища содержала высокую концентрацию конечных продуктов гликирования (КПК) — вредных веществ, которые образуются в кровотоке при соединении белка или жира с сахаром. Человеческий фастфуд тоже содержит много КПК.

У мышей фастфуд-питание спровоцировало уплотнение и разрастание ткани молочной железы. Такие же изменения происходят у женщин с раком молочной железы на самой ранней стадии. У грызунов с более нормальным питанием подобных изменений не было.

Почему же бургеры особенно вредны именно подросткам? С 8–9 лет у девочек начинается половое созревание. Примерно в 10,5 года у них начинает расти грудь, поэтому именно в этот период налегать на высокоуглеводную пищу опасно, отметили учёные.

Исследование не доказывает причинно-следственную связь между едой с высоким содержанием КПГ и раком молочной железы. Но оно показывает, что употребление большого количества фастфуда может повышает вероятность уплотнения молочных желёз. А это потенциально можно привести и к раку во взрослом возрасте.

Многое зависит не только от еды, но и от образа жизни женщины. Ранее онколог-маммолог Юсуповской больницы Виктор Федосейкин рассказал о 5 правилах, которые спасут от рака груди.