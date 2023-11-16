Часами сидите на месте? Вас поджидает смертельно опасная болячка

Тромбоз и тромбофлебит

Тромбоз в большинстве случаев поражает нижние конечности, отметил Бабушкин. По его словам, больше всех рискуют столкнуться с этой проблемой малоподвижные люди, которые уже имеют сопутствующую патологию вен на ногах.

Врач перечислил порталу «Почему болит» основные симптомы тромбоза:

сильная боль в руке или ноге;

ощущение распирания в больном месте;

отёк в поражённом месте.

Если у человека был варикоз и он не долечил болезнь, то тромб может появиться и в варикозно расширенной вене. Симптомы тромбофлебита похожи на обычный тромбоз глубоких вен: в поражённом месте появляются уплотнения, острая боль, отёки и покраснения.

Что провоцирует тромбы

Бабушкин назвал главные триггеры тромбоза и тромбофлебита:

сидячий образ жизни;

статическая нагрузка;

длительный перелёт;

обезвоживание;

приём гормональных препаратов.

Как проверить, есть ли тромб

Выявлять тромбы лучше всего в клинике, но есть и способы сделать это в домашних условиях. При подозрении на тромбоз глубоких вен нужно просто встать на цыпочки. Как объяснил британский профессор Марка Уайтли, если вы почувствовали внезапную боль в икрах, то дело плохо.

Можно ещё покашлять, чтобы при этом напряглись мышцы пресса. Боль в ноге при кашле тоже указывает на сгусток в вене.

Самая большая опасность тромбоза в том, что образовавшийся в вене тромб может оторваться и попасть в лёгочную артерию. Это может очень быстро убить человека. Ранее во время матча любительской лиги «Стань хоккейной легендой» умер 61-летний хоккеист Михаил Янчишин. Предположительно, прямо во время игры у него оторвался тромб.