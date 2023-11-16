Здоровье
09:20, 16 ноября 2023
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Часами сидите на месте? Вас поджидает смертельно опасная болячка

Сидячий образ жизни сказывается на сосудах, поэтому в один не очень прекрасный день у неактивного человека может закупориться глубокая вена. Болезнь чаще всего поражает нижние конечности, но тромботические сгустки могут возникнуть и в варикозно расширенных венах. Это состояние называют тромбофлебитом. Подробнее о патологии рассказал врач-флеболог Максим Бабушкин.

freepik

freepik

Тромбоз и тромбофлебит

Тромбоз в большинстве случаев поражает нижние конечности, отметил Бабушкин. По его словам, больше всех рискуют столкнуться с этой проблемой малоподвижные люди, которые уже имеют сопутствующую патологию вен на ногах.

Врач перечислил порталу «Почему болит» основные симптомы тромбоза:

  • сильная боль в руке или ноге;
  • ощущение распирания в больном месте;
  • отёк в поражённом месте.

Если у человека был варикоз и он не долечил болезнь, то тромб может появиться и в варикозно расширенной вене. Симптомы тромбофлебита похожи на обычный тромбоз глубоких вен: в поражённом месте появляются уплотнения, острая боль, отёки и покраснения.

Что провоцирует тромбы

Бабушкин назвал главные триггеры тромбоза и тромбофлебита:

  • сидячий образ жизни;
  • статическая нагрузка;
  • длительный перелёт;
  • обезвоживание;
  • приём гормональных препаратов.

Как проверить, есть ли тромб

Выявлять тромбы лучше всего в клинике, но есть и способы сделать это в домашних условиях. При подозрении на тромбоз глубоких вен нужно просто встать на цыпочки. Как объяснил британский профессор Марка Уайтли, если вы почувствовали внезапную боль в икрах, то дело плохо.

Можно ещё покашлять, чтобы при этом напряглись мышцы пресса. Боль в ноге при кашле тоже указывает на сгусток в вене.

Самая большая опасность тромбоза в том, что образовавшийся в вене тромб может оторваться и попасть в лёгочную артерию. Это может очень быстро убить человека. Ранее во время матча любительской лиги «Стань хоккейной легендой» умер 61-летний хоккеист Михаил Янчишин. Предположительно, прямо во время игры у него оторвался тромб.

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