Часто бегаете в туалет? Как понять, что нервы сдают даже у мочевого пузыря

Как объяснил психиатр Алексей Прибытков, если походы в туалет по малой нужде стали слишком частыми, то нужно сперва проверить у врача, нет ли у этого каких-то физических причин. Если ничего объективного и телесного обнаружить не удалось, то специалист предложил вариант из другой плоскости.

Речь о нервно-мышечной дисфункции мочевого пузыря, или же гиперактивном мочевом пузыре, психогенной дизурии, стрессовом недержании (когда нарушения в работе пузыря есть, а патологий нет).

Признаки:

учащённое мочеиспускание, особенно в ночное время;

внезапные, трудно сдерживаемые позывы;

случаи недержания.

Специалист объяснил, что в таких случаях работает психотерапия, а не урологические препараты.

Причины стрессового недержания

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Проявляется как навязчивая мысль — вот приспичит, а туалетов не будет. Поэтому человек несколько раз ходит «на дорожку», прикидывает, где будут туалеты на его маршруте, отказывается от походов в кино и театры, где придётся терпеть, и так далее. Помимо такой навязчивой мысли, есть и другие — выключил ли утюг, закрыл ли дверь и прочее. Генерализованное тревожное расстройство. Проявляется как общая тревога по любому поводу, частые походы в туалет здесь — симптом без особой причины и дополнительных страхов. Социальное тревожное расстройство (СТР). Проявляется как боязнь прилюдно опозориться. Поэтому дома у такого человека проблем с туалетом не возникает, но стоит выйти в людное место, как приходится постоянно бегать по нужде. Вместе с проблемным мочеиспусканием может появляться и страх публичных выступлений, общения в компании, звонков по телефону, бесед с важными людьми и так далее. Соматоформное расстройство, или расстройство телесного дистресса. Проявляется физически с дискомфортом в районе мочевого пузыря, неприятными ощущениями и спринтами до туалета, но реальных урологических проблем нет.

А ранее уролог Малхасян рассказывал, что будет, если долго терпеть позывы и не ходить в туалет. Спойлер — ничего хорошего.