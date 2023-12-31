Часто болят плечи? Дело может быть в вашей работе

Риск столкнуться с болями в плече выше у спортсменов, особенно у баскетболистов, волейболистов, теннисистов и гандболистов. Словом, у всех, кто часто вскидывает руки за головой, — из-за разных травм плечевого сустава.

В группе риска — представители рабочих профессий: строители, грузчики, слесари, сотрудники производств. В их случае может сработать отложенный эффект многолетних тяжёлых нагрузок.

Но не стоит думать, что боли в плече грозят только тем, кто активно и тяжело трудится. Те, кто ведёт малоподвижный образ жизни, тоже не застрахованы от таких проблем. Офисным сотрудникам стоит помнить, что сидячий образ жизни может навредить плечевым суставам не меньше, чем активные нагрузки, сказал врач изданию «Доктор Питер».

У головной боли, кстати, тоже есть весьма неожиданные причины. Например, одежда, которую мы выбираем.