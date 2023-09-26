Часто просыпаетесь по ночам? Вот почему это вредно для сосудов

Как ночные пробуждения влияют на здоровье

Согласно исследованиям, частые ночные пробуждения, особенно у пожилых, провоцируют развитие атеросклеротических бляшек в сосудах. Механизм их образования до конца не изучен. Пока врачи считают, что в его основе лежит развитие воспаления и повреждение стенок самих сосудов.

Эти бляшки приводят к тому, что артерии сужаются, из-за чего кровоток тоже уменьшается, а в организм поступает меньше кислорода и других питательных веществ. Помимо этого, есть риск отрыва бляшки от стенки сосуда и создания тромба. Последний может закупорить артерию и вызвать инфаркт миокарда или инсульт головного мозга.

Какие ещё проблемы со сном опасны

Плохо сказаться на здоровье могут не только частые пробуждения ночью, но и в целом несоблюдение режима сна. Согласно наблюдениям, у людей, у которых разница во времени сна в течение недели, превысила два часа (например, в понедельник пять часов, а в среду семь с половиной), в 1,4 раза чаще сталкивались с высокими показателями кальция в артериях сердца, чем у тех, кто спал всю неделю одинаковое количество часов. Такие отложения кальция в конечном счёте могут привести к сердечному приступу.

Похожую динамику наблюдали и у тех, кто ложился спать в разное время. Если так называемая вариабельность составляла свыше 90 минут в неделю, то люди в 1,43 раза чаще сталкивались с высокими показателями кальция в коронарных артериях по сравнению с теми, у кого время отхода ко сну было регулярным и менялось не более чем на 30 минут. Так что важно не только спать плюс-минус одно и то же время в течение недели, но и отправляться на боковую.

Сколько нужно спать и зачем

Американская кардиологическая ассоциация рекомендует спать от семи до девяти часов в сутки для улучшения и поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Это позволит снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей старшего возраста, в том числе болезней сердца, гипертонии, ожирения, диабета второго типа и других недугов. А ещё хороший сон улучшает работу мозга и уменьшает вероятность хронических заболеваний.