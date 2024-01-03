Частые запоры могут привести к простатиту. Кто ещё из мужчин в зоне риска

Простатит — одно из самых распространённых заболеваний мочеполовой системы. Обычно он возникает у мужчин репродуктивного возраста — от 30 лет. Заболеть несложно — достаточно, чтобы в предстательную железу попала инфекция и началось воспаление. У кого больше шансов столкнуться с ним, «Доктору Питеру» рассказал врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology) Роман Иванов.