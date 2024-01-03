Здоровье
02:00, 03 января 2024
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Частые запоры могут привести к простатиту. Кто ещё из мужчин в зоне риска

Простатит — одно из самых распространённых заболеваний мочеполовой системы. Обычно он возникает у мужчин репродуктивного возраста — от 30 лет. Заболеть несложно — достаточно, чтобы в предстательную железу попала инфекция и началось воспаление. У кого больше шансов столкнуться с ним, «Доктору Питеру» рассказал врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology) Роман Иванов.

Частые запоры могут привести к простатиту. Кто ещё из мужчин в зоне риска
© Freepik/freepik

Кому грозит простатит

В группе риска мужчины, для которых характерно следующее:

  • хронические воспалительные заболевания мочеполовой системы, инфекции, передаваемые половым путём, ВИЧ, СПИД;

  • частая смена половых партнёров — риск подхватить инфекцию увеличивается в несколько раз;

  • неправильный образ жизни: частые стрессы, нерегулярное питание, нехватка сна, алкоголь, наркотики;

  • недостаток физической активности;

  • частые переохлаждения, запоры, травма паховой области.

Любое заболевание всегда лучше предупредить, чем лечить. Что поможет избежать простатита, рассказал уролог-андролог медицинского центра «Неболит» Андрей Сериков. Сила здорового образа жизни и здесь к месту.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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