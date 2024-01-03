Частые запоры могут привести к простатиту. Кто ещё из мужчин в зоне риска
Простатит — одно из самых распространённых заболеваний мочеполовой системы. Обычно он возникает у мужчин репродуктивного возраста — от 30 лет. Заболеть несложно — достаточно, чтобы в предстательную железу попала инфекция и началось воспаление. У кого больше шансов столкнуться с ним, «Доктору Питеру» рассказал врач — эксперт Лаборатории «Гемотест», член Европейского общества детских дерматологов (European Society for Pediatric Dermatology) Роман Иванов.
Кому грозит простатит
В группе риска мужчины, для которых характерно следующее:
хронические воспалительные заболевания мочеполовой системы, инфекции, передаваемые половым путём, ВИЧ, СПИД;
частая смена половых партнёров — риск подхватить инфекцию увеличивается в несколько раз;
неправильный образ жизни: частые стрессы, нерегулярное питание, нехватка сна, алкоголь, наркотики;
недостаток физической активности;
частые переохлаждения, запоры, травма паховой области.
Любое заболевание всегда лучше предупредить, чем лечить. Что поможет избежать простатита, рассказал уролог-андролог медицинского центра «Неболит» Андрей Сериков. Сила здорового образа жизни и здесь к месту.