Человеку впервые полностью пересадили глаз. Зрение не вернулось, но врачи ликуют

Операцию проводили врачи из медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете. До сих пор людям пересаживали только роговицу — прозрачную переднюю часть глаза. Военному Аарону Джеймсу пересадили орган целиком, вместе с глазным яблоком и всем остальным.

Как пишут СМИ, американец получил мощнейший удар током во время работы. Он лишился левого глаза, носа, губы, передних зубов, левой щеки и подбородка до кости. Изначально врачи планировали просто пересадить глазное яблоко, чтобы просто подправить внешний вид пациента. На то, что глаз как-то приживётся, даже никто и не рассчитывал.

Но сейчас сами медики весьма удивлены: глаз, конечно, видеть не стал, но он начал приживаться. Кровеносные сосуды функционируют, данные по сетчатке глаза обнадёживают.

«Если бы зрение восстановилось в какой-нибудь форме, это было бы замечательно, но... цель заключалась в том, чтобы хотя бы технически провести операцию по пересадке глаза и сохранить глазное яблоко», — сказал хирург Эдуардо Родригес, руководивший операцией.

Ранее стало известно, что житель США Лоуренс Фосетт, которому ранее пересадили сердце генно-модифицированной свиньи, скончался. Это произошло через 2 месяца после операции.