Человеку впервые полностью пересадили глаз. Зрение не вернулось, но врачи ликуют
Американские хирурги провели первую в истории пересадку целого глаза. Пациентом был военный, который после удара током лишился не только глаза, но и половины всего лица. Операция длилась 21 час, в ней участвовали 140 хирургов. Означает ли это, что люди навсегда победили слепоту и теперь каждому слепому можно будет просто пересадить глаза? Увы, всё не так просто.
Операцию проводили врачи из медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете. До сих пор людям пересаживали только роговицу — прозрачную переднюю часть глаза. Военному Аарону Джеймсу пересадили орган целиком, вместе с глазным яблоком и всем остальным.
Как пишут СМИ, американец получил мощнейший удар током во время работы. Он лишился левого глаза, носа, губы, передних зубов, левой щеки и подбородка до кости. Изначально врачи планировали просто пересадить глазное яблоко, чтобы просто подправить внешний вид пациента. На то, что глаз как-то приживётся, даже никто и не рассчитывал.
Но сейчас сами медики весьма удивлены: глаз, конечно, видеть не стал, но он начал приживаться. Кровеносные сосуды функционируют, данные по сетчатке глаза обнадёживают.
«Если бы зрение восстановилось в какой-нибудь форме, это было бы замечательно, но... цель заключалась в том, чтобы хотя бы технически провести операцию по пересадке глаза и сохранить глазное яблоко», — сказал хирург Эдуардо Родригес, руководивший операцией.
Ранее стало известно, что житель США Лоуренс Фосетт, которому ранее пересадили сердце генно-модифицированной свиньи, скончался. Это произошло через 2 месяца после операции.