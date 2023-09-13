Россиянам рассказали, чем хороша спаржа и для кого она особенно полезна
В магазинах чаще всего можно встретить соевую спаржу, которую ещё называют фучжу. По сути, это производное от натуральной зелёной спаржи — аспарагуса. Его у нас России тоже выращивают. В отличие от соевой спаржи аспарагус — низкокалорийный продукт. Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала о полезных свойствах и противопоказаниях зелёной спаржи.
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Что такое зелёная спаржа
Аспарагус — это растение из семейства спаржевых. Самый распространённый вид аспарагуса — лекарственный. Одни виды спаржи считаются травами, другие — полукустарниками.
Спаржа была известна как съедобное растение ещё древним римлянам. Об этом упоминали в справочнике «Дикорастущие полезные растения СССР» 1976 года.
Чем полезна зелёная спаржа
Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина отметила, что зелёная спаржа полезна сердечникам. Аспаргин в её составе улучшает работу сердечной мышцы и расширяет кровеносные сосуды, а калий снижает артериальное давление.
Вот ещё какие плюсы есть у зелёной спаржи:
- мало калорий — 20 ккал на 100 г.
- много витаминов: А, С, Е и группы B, фолиевая кислота (в 120 г суточная норма).
- макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, цинк, железо, фосфор, натрий.
- полезна для кишечника. В пяти стручках — 2 г клетчатки, нужной для здорового пищеварения. Пищевые волокна почти не перевариваются и служат для кишечника губкой — вычищают его изнутри и нормализуют перистальтику.
- имеет противовоспалительное действие за счёт полифенолов.
Медик предупредила, что спаржа не помогает снять острое воспаление или уничтожить вредные патогены в кишечнике. Однако на общее состояние пищеварительной системы такие растительные продукты влияют положительно.
Кому не стоит есть спаржу
Зелёную спаржу не рекомендуется есть при двух заболеваниях — мочекаменной болезни и подагре. Всё из-за пуринов в её составе — они способствуют накоплению в организме мочевой кислоты.
Ещё врач предупредила о риске аллергии. Для того чтобы избежать её, важно не переедать. А если только собираетесь попробовать, что же это за еда такая, сначала съешьте один стебель и понаблюдайте, как отреагирует организм.
С чем есть спаржу
Зелёную спаржу можно есть как свежей, так и заморозить стебли на зиму — причём даже так в них сохраняется много витаминов и минералов.
Добавлять аспарагус можно к первым и вторым блюдам, а также к закускам и салатам.
Блюда с зелёной спаржей
Рецептов со спаржей много, хотя у нас этот продукт и не очень популярен. Вот какие блюда можно приготовить с полезным растением:
- ризотто из булгура со спаржей, зелёным горошком и греческим сыром гравьера;
- суп-пюре из мелкой зелёной спаржи;
- свежая зелёная спаржа в духовке с овощами;
- фисташковое песто со спаржей;
- мусс из курицы и спаржи с апельсиновым соусом.