Россиянам рассказали, чем хороша спаржа и для кого она особенно полезна

Что такое зелёная спаржа

Аспарагус — это растение из семейства спаржевых. Самый распространённый вид аспарагуса — лекарственный. Одни виды спаржи считаются травами, другие — полукустарниками.

Спаржа была известна как съедобное растение ещё древним римлянам. Об этом упоминали в справочнике «Дикорастущие полезные растения СССР» 1976 года.

Чем полезна зелёная спаржа

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина отметила, что зелёная спаржа полезна сердечникам. Аспаргин в её составе улучшает работу сердечной мышцы и расширяет кровеносные сосуды, а калий снижает артериальное давление.

Вот ещё какие плюсы есть у зелёной спаржи:

мало калорий — 20 ккал на 100 г.

много витаминов: А, С, Е и группы B, фолиевая кислота (в 120 г суточная норма).

макро- и микроэлементы: калий, кальций, магний, цинк, железо, фосфор, натрий.

полезна для кишечника. В пяти стручках — 2 г клетчатки, нужной для здорового пищеварения. Пищевые волокна почти не перевариваются и служат для кишечника губкой — вычищают его изнутри и нормализуют перистальтику.

имеет противовоспалительное действие за счёт полифенолов.

Медик предупредила, что спаржа не помогает снять острое воспаление или уничтожить вредные патогены в кишечнике. Однако на общее состояние пищеварительной системы такие растительные продукты влияют положительно.

Кому не стоит есть спаржу

Зелёную спаржу не рекомендуется есть при двух заболеваниях — мочекаменной болезни и подагре. Всё из-за пуринов в её составе — они способствуют накоплению в организме мочевой кислоты.

Ещё врач предупредила о риске аллергии. Для того чтобы избежать её, важно не переедать. А если только собираетесь попробовать, что же это за еда такая, сначала съешьте один стебель и понаблюдайте, как отреагирует организм.

С чем есть спаржу

Зелёную спаржу можно есть как свежей, так и заморозить стебли на зиму — причём даже так в них сохраняется много витаминов и минералов.

Добавлять аспарагус можно к первым и вторым блюдам, а также к закускам и салатам.

Блюда с зелёной спаржей

Рецептов со спаржей много, хотя у нас этот продукт и не очень популярен. Вот какие блюда можно приготовить с полезным растением: