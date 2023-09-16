Чем опасна привычка грызть ручки? Объясняет терапевт

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что грызущий ручку и другие канцелярские принадлежности человек может поранить губы и слизистую рта.

«Грозит негативное механическое воздействие на зубы, в частности повреждение эмали зубов, появление на ней трещин и избыточное стирание. Кроме того, может формироваться неправильный прикус, что негативно влияет на мышечный и связочный аппарат нижней челюсти, — объяснила Тимощенко.

По словам врача, если ребёнок грызёт ручки или фломастеры, то он рискует откусить и проглотить кусочки пластика, а также чернила.

А ещё с поверхности ручки или карандаша в рот могут попасть микроорганизмы, что повышает риск развития инфекций ротовой полости и желудочно-кишечного тракта. Можно отравиться чернилами или повредить инородными частичками внутренние органы.