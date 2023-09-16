Здоровье
17:40, 16 сентября 2023
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Чем опасна привычка грызть ручки? Объясняет терапевт

У многих детей ещё в раннем возрасте появляется не самая полезная и очень вредная привычка грызть письменные принадлежности: карандаши, ручки, кисточки, фломастеры и так далее. Более того, даже не всем взрослым удаётся избавиться от неё с годами, что становится причиной необратимых негативных последствий для организма. И вот несколько причин, почему всё же стоит взять себя в руки и избавиться от этой привычки.

Чем опасна привычка грызть ручки? Объясняет терапевт

© Stable Diffusion

Терапевт Анастасия Тимощенко рассказала, что грызущий ручку и другие канцелярские принадлежности человек может поранить губы и слизистую рта.

«Грозит негативное механическое воздействие на зубы, в частности повреждение эмали зубов, появление на ней трещин и избыточное стирание. Кроме того, может формироваться неправильный прикус, что негативно влияет на мышечный и связочный аппарат нижней челюсти, — объяснила Тимощенко.

По словам врача, если ребёнок грызёт ручки или фломастеры, то он рискует откусить и проглотить кусочки пластика, а также чернила.

А ещё с поверхности ручки или карандаша в рот могут попасть микроорганизмы, что повышает риск развития инфекций ротовой полости и желудочно-кишечного тракта. Можно отравиться чернилами или повредить инородными частичками внутренние органы.

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